الأحد 15 سبتمبر 2024
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أخبار مصر

وزارة البيئة تحتفل باليوم العالمي لحماية طبقة الأوزون غدا

وزيرة البيئة
وزيرة البيئة
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 تحتفل وزارة البيئة باليوم العالمي لحماية طبقة الأوزون لعام 2024، والذي يوافق مرور 37 عامًا على توقيع بروتوكول مونتريال التاريخي، وتأتي الاحتفالية هذا العام تحت شعار "بروتوكول مونتريال: تعزيز العمل المناخي"، وذلك اعترافًا بدور البروتوكول المحوري في حماية طبقة الأوزون والمناخ على حد سواء.

تدشين مبادرة شارك في الحل

وستشهد الاحتفالية، التي تقام غدًا الاثنين الموافق 16 سبتمبر، تدشين مبادرة "شارك في الحل" والتي تهدف إلى تعزيز العمل المناخي والحد من الآثار السلبية لتغير المناخ.

وسيشهد الحدث حضور الدكتور على أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والذي سيقوم بإلقاء كلمة رئيسية حول أهمية حماية طبقة الأوزون وجهود مصر في هذا الصدد.

بروتوكول مونتريال

يعتبر بروتوكول مونتريال، الذي تم توقيعه في 16 سبتمبر 1987، من أهم الإنجازات الدولية في مجال حماية البيئة. وقد نجح البروتوكول في القضاء على 99% من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، مما ساهم في حماية صحة الإنسان والنظم البيئية.

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