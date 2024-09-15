الأحد 15 سبتمبر 2024
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دين ودنيا

أمينة الفتوى: يوم ميلاد النبي أفضل أيام الدنيا ويجب الإكثار فيه من الطاعات (فيديو)

المولد النبوي الشريف
المولد النبوي الشريف

قالت الدكتورة زينب السعيد، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الاستغفار له فضل كبير بوجه عام، لكن له أيضًا فضل خاص في يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم.

 

فضل الاستغفار في يوم ذكرى المولد النبوي 

وأوضحت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية سالي سالم، بحلقة برنامج "حواء"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الأحد، أن الاستغفار، كما الصلاة على النبي وقراءة القرآن، يُعتبر مطلوبًا بشكل عام على مدار السنة، ولكن هذه العبادات تكون ذات أهمية خاصة في هذا اليوم.

وأضافت أن يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم يُعد  أفضل أيام الدنيا، مُشيرة إلى أن العلماء يقدّرون هذا اليوم أكثر من ليلة القدر، التي تُعدُّ أفضل من ألف شهر في العبادة. 
وأكدت أن العلامة القسطلاني قال إنه رغم فضل ليلة القدر، فإن يوم المولد يكتسب أهمية أعظم لأنه يمثل رحمة للعالمين كما ذكر في القرآن الكريم: {وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين}، ما يجعل فضل هذا اليوم يشمل جميع كائنات العالم.

وطالبت بالإكثار من العبادات في يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم، كما يُستحب في ليلة القدر، وذلك تعظيمًا لهذا اليوم المبارك الذي يُظهر رحمة الله تعالى وتفضيله للعالمين.

 

 

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