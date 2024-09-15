الكشف الطبي على 1200 حالة خلال قافلة طبية بوادى النطرون

نظمت وحدة السكان بمحافظة البحيرة، بالتنسيق مع إحدى المؤسسات الخيرية والوحدة المحلية لمركز ومدينة وادي النطرون قافلة طبية مجانية بقرية على مبارك "إحدى قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة"، تحت رعاية الدكتورة جاكلين عازر - محافظ البحيرة،وإستمرارًا لجهود محافظة البحيرة لتكثيف القوافل الطبية والسكانية، خاصة بالمناطق النائية والمحرومة للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومحدودي الدخل.



الكشف على ١٢٠٠ حالة من أهالي القرية وتوابعها بمختلف التخصصات

حيث تم خلالها الكشف على ١٢٠٠ حالة من أهالي القرية وتوابعها بمختلف التخصصات ( رمد ١٢٠، ️عظام ١٥٦، ️أنف وأذن ١٨٥، ️جلدية ٢٤١، ️أطفال ٤٩٨ ) مع صرف العلاج بالمجان.

تكاتف كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالبحيرة

يأتي ذلك في إطار رفع المعاناة عن كاهل المواطنين علي مستوي مدن ومراكز المحافظة وخاصة المناطق المحرومة وتوفير الدعم اللازم وتكاتف كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ومؤسسات المجتمع المدني.

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