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حوادث

تجديد حبس ممرض بتهمة التعدي جنسيا على مريض بأحد المستشفيات

تجديد حبس ممرض بتهمة
تجديد حبس ممرض بتهمة التعدي جنسيا على مريض

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر ثاني، تجديد حبس ممرض بتهمة التعدي جنسيا على مريض بأحد مستشفيات الصحة النفسية 15 يوما على ذمة التحقيق.


تلقي قسم شرطة مدينة نصر ثان بلاغا من عامل يفيد بقيام ممرض بالتعدي جنسيا على ابنه المحجوز داخل مستشفى لعلاج الأمراض الصحة النفسية.


وبإجراء التحريات الأولية، تبين صحة الواقعة وأن الممرض 28 سنة، تعدى جنسيا عدة مرات على المجني عليه.


وبسؤال المريض المجني عليه أفاد أنه في إحدى المرات قام الممرض بإجباره على القيام بأفعال خادشة للحياء بهدف إثارته جنسيا وعقب ذلك استدرجه للمطبخ الخاص بالمستشفى وقام بالاعتداء عليه جنسيا.

وبسماع بعض العمال أفادوا بمشاهدة الممرض يخرج من المطبخ بعد موعد انتهاء عمله بساعتين مما أثار شكوكهم في الأمر فتوجهوا للمطبخ ليعثروا على المريض.


وبإعداد الأكمنة، تم ضبط المتهم واعترف بارتكاب الواقعة.

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جنح مدينة نصر قسم شرطة مدينة نصر ثان مستشفى لعلاج الأمراض الصحة

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