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حملة «100 يوم صحة»: تقديم أكثر من 71 مليونا و844 ألف خدمات مجانية

حملة ١٠٠ يوم صحة
حملة ١٠٠ يوم صحة
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أعلن الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، تقديم 71 مليون و844 ألفا و388 خدمة طبية من خلال حملة «100 يوم صحة» منذ إطلاق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، للنسخة الثانية، مساء يوم 31 يوليو 2024، وحتى مساء أمس السبت 14 سبتمبر، في جميع محافظات الجمهورية، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحملة قدمت أمس، مليون و864 ألفا و244 خدمة، مضيفا أنه وفقا لتقسيم خدمات القطاعات والهيئات والمبادرات المختلفة، فإن حملة «100 يوم صحة» قدمت 784 ألفا و260 خدمة، من خلال قطاع الرعاية الأساسية وتنظيم الأسرة.

 

حملة ١٠٠ يوم صحة

وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت 376 ألفا و432 خدمة من خلال قطاع الرعاية العلاجية، إلى جانب تقديم 104 آلاف و970 خدمة تابعة للمبادرات الرئاسية للصحة العامة، كما قدم قطاع الطب الوقائي 81 ألفا و831 خدمة، بالإضافة لتقديم 91 ألفا و227 خدمة، من خلال مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الحملة قدمت 41 ألفا و814 خدمة، من خلال الوحدات التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، فيما قدمت مبادرة دعم الصحة النفسية 63 ألفا و746 خدمة، فيما قدمت مستشفيات وعيادات الهيئة العامة للتأمين الصحي 217 ألفا و204 خدمات.

وقال «عبدالغفار» إن هيئة الإسعاف قدمت 5 آلاف و18 خدمة إسعافية، بينما أصدرت المجالس الطبية المتخصصة 9 آلاف و677 قرار علاج على نفقة الدولة، إلى جانب إجراء 2147 عملية ضمن قوائم الانتظار، فيما قدمت مستشفيات المؤسسة العلاجية 28 ألفا و82 خدمة.

وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لـ57 ألفا و836 مواطنا، من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي والمولات بالمحافظات، لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي الخدمات التي تقدمها الحملة، إلى جانب عقد الندوات التثقيفية والأنشطة التوعوية.

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ودعا «عبدالغفار» جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن «15335».

 

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