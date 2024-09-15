الأحد 15 سبتمبر 2024
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سياسة

رئيس الإنجيلية: العيش المشترك أساس بناء علاقات قوية بين الأديان

رئيس الإنجيلية
رئيس الإنجيلية

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، في احتفال مجلس كنائس الشرق الأوسط بمناسبة اليوبيل الذهبي لتأسيسه. 

وأقيم الاحتفال برعاية قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وبحضور  البطريرك الأنبا إبراهيم إسحاق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، والأرشمندريت ذمسكينوس الأزرعي، نائبًا عن البابا ثيؤدورس الثاني، والمطران سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، والدكتور ميشال عبس، أمين عام مجلس كنائس الشرق الأوسط، بالإضافة إلى عدد من قادة الكنائس الأعضاء في المجلس. أقيمت الفعالية في مسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية بالعباسية.

قيم التسامح والعيش المشترك

في بداية كلمته، قدم الدكتور القس أندريه زكي التهنئة للدكتور ميشال عبس على تجديد انتخابه أمينًا عامًّا للمجلس لمدة أربع سنوات قادمة. 

وأبرز الدكتور زكي خلال كلمته أهمية الدور الذي يلعبه مجلس كنائس الشرق الأوسط في تعزيز قيم التسامح والعيش المشترك وقبول التعددية.

 وأشار إلى أن "الحوار هو أداة أساسية للتفاعل الإنساني وتبادل الأفكار"، مؤكدًا أن "الأديان تمتلك القدرة الكاملة للسلام، ويجب علينا إبرازها لتعيش في حياتنا اليومية".

 وأضاف: "نحن مرتبطون بهذه المنطقة، ونحن جزء من ماضيها وحاضرها ومستقبلها، وعلينا أن نركز على نشر مفهوم الدين كوسيلة للسلام".

 كما أكد على ضرورة "فتح مساحات جديدة للحوار وتأكيد المعنى العميق للعيش المشترك".

 واختتم كلمته بالتأكيد على أن "العيش المشترك هو أساس بناء علاقات قوية بين الأديان والثقافات، وأن الحوار وبناء الجسور هو السبيل للعبور إلى أرض جديدة مشتركة".

كما أشاد بالدور الكبير الذي يقوم به مجلس كنائس الشرق الأوسط في نشر قيم التسامح والعيش المشترك وقبول التعددية، وتبنيه لثقافة الحوار. 

وتمنى للدكتور ميشال عبس والمجلس  المزيد من النجاح في جهودهم، مشيرًا إلى أهمية الحوار بين أتباع الأديان، ولاسيما الحوار الإسلامي المسيحي، كأحد الأنشطة الرئيسية للمجلس منذ تأسيسه وحتى اليوم. متمنيًا أن يبارك الرب جميع أعمال وجهود المجلس.

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قيم التسامح العيش المشترك رئيس الإنجيلية الاديان الطائفة الإنجيلية

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