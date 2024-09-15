الأحد 15 سبتمبر 2024
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سياسة

كلية اللاهوت الأسقفية تستعد لعام أكاديمي جديد

رئيس الأسقفية
رئيس الأسقفية

اختتم رئيس الأساقفة الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، الخلوة السنوية للأساتذة والإداريين التابعين لكلية اللاهوت الأسقفية، وذلك استعدادًا للعام الدراسي الجديد بتطلعات للتطوير والتعمق في التعليم اللاهوتي، خاصة بعد إعتماد الكلية من هيئة ميناتي للإعتماد اللاهوتي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك بحضور عميد الكلية الجديد شادي منير.

نمو الكنيسة

استمرت الخلوة لمدة يومين، حيث ضمت مشاركات ومحاضرات هدفت إلى تقييم العام الأكاديمي السابق والإعداد للعام الجديد، بالإضافة إلى التأكيد على رؤية الكلية وهي "نمو الكنيسة"، من خلال التشكيل اللاهوتي والروحي للقادة المسيحيين، وقد أسفرت الخلوة عن وضع خطة عمل شاملة للعام الأكاديمي الجديد، تضمنت تطوير المناهج الدراسية، وتعزيز الشراكات مع المؤسسات التعليمية الأخرى، وبدء المزيد من البرامج التدريبية للطلاب.

تضع كلية اللاهوت الأسقفية نصب أعينها أن تكون الكنيسة نامية وخاضعة لكلمة الله والتعليم المستقيم، لذا فرسالتها هي تعليم وتدريب القادة العلمانيين، والمرشحين للرسامة، والمرتسمين بالفعل من إقليم الإسكندرية ومن سائر الكنائس الأنجليكانية بالعالم، وكذلك الذين يخدمون الله بطرق متنوعة في مجتمعاتهم، وتشكيلهم لاهوتيًا بكلمة الله.

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