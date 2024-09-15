الأحد 15 سبتمبر 2024
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سفراء التكنولوجيا للشباب، ندوة بمكتبة مصر العامة في دمنهور

مبادرة سفراء التكنولوجيا
مبادرة سفراء التكنولوجيا للشباب

تنظم مكتبة مصر العامة بدمنهور بمحافظة البحيرة،  ندوة تعريفية عن مبادرة "سفراء التكنولوجيا للشباب" ضمن مبادرة we support 2024 وذلك غدا الاثنين بمبنى المؤتمرات بالمكتبة في إطار جهود محافظة البحيرة لتعزيز التنمية الرقمية وتمكين الشباب، وتحت رعاية الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة. 

 

نشر الوعي الرقمي والثقافة التكنولوجية 

وتهدف المبادرة إلى إعداد جيل من القادة الشباب في مجال التكنولوجيا، من خلال تدريب مدربين داخل الجامعات، لنشر الوعي الرقمي والثقافة التكنولوجية ونقل المعرفة وتعميم الوعي الرقمي إلى جميع الفئات، حيث تشمل أهدافها نشر ثقافة الحياة الكريمة والعمل على تمكين المجتمعات اقتصاديًا من خلال التعليم الرقمي، وتسعى المبادرة أيضًا إلى تأهيل بعض المتدربين لوظائف تتعلق بالتكنولوجيا والاتصالات بالتعاون مع وزارة الاتصالات.

 

تعزيز الابتكار وتمكين المجتمعات اقتصاديًا

وتأتي هذه المبادرة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتعزيز الابتكار وتمكين المجتمعات اقتصاديًا، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق التحول الرقمي الشامل، وتشمل الموضوعات الرئيسية للمبادرة التوعية بالتكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي والوعي بمخاطر التنمر الإلكتروني وتدريب المدربين في مجال الرقمنة ونشر الوعي التكنولوجي، ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ المبادرة خلال الفترة من 18 إلى 25 سبتمبر بالإضافة إلى تنفيذ مراحل أخرى من التدريب خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2024.

 

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