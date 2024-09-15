الأحد 15 سبتمبر 2024
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انطلاق أعمال لجنة مشاهدة عروض مهرجان المسرح العربي في الإسكندرية

مهرجان المسرح العربي
مهرجان المسرح العربي في الإسكندرية

أعلن الفنان محمد عصمت، مدير مهرجان المسرح العربى، عن انطلاق أعمال لجنة مشاهدة عروض الدورة الخامسة بالإسكندرية، وتقدم للجنة 11 عرض مسرحي، من أعمال طلبة المعهد العالي للفنون المسرحية،وبدأت أعمال اللجنة اليوم وتستمر لمدة يومين، وسيتم اختيار 7 عروض فقط للمشاركة في دورة هذا العام وضمت لجنة التحكيم كلا من الدكتور أحمد عبد العزيز، الدكتور محمد الهجرسي والفنان إسلام عبد الشفيع.

 

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وتحمل هذه الدورة من المهرجان اسم الفنان كريم عبد العزيز، وهو المهرجان التابع لأكاديمية الفنون والمعهد العالي للفنون المسرحية فرع الإسكندرية، تحت رعاية الأستاذ الدكتور غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون وإشراف الدكتور أحمد عبد العزيز وكيل المعهد العالي للفنون المسرحية بالإسكندرية.

وأشار تامر طه مدير المركز الإعلامي للمهرجان إلي أن محافظة الإسكندرية تحتضن المهرجان، فى الفترة من 18 إلى 27 أكتوبر المقبل وسوف يضم المهرجان 7 عروض مسرحية، تتنافس علي جوائز الدورة الخامسة، وتقام العروض علي مسرح قصر ثقافة الأنفوشي، علي أن يقام حفلي افتتاح وختام المهرجان في دار الأوبرا المصرية، أوبرا سيد درويش وتقام علي هامش المهرجان عدد من الورش الفنية المميزة

ويُكرم المهرجان هذا العام عدد من الفنانين تقديرا لإسهاماتهم المميزة فى عالم المسرح والفن، بالإضافة لوجود عديد من المفاجأت، سيتم الإعلان عنها تباعًا خلال فترة فعاليات المهرجان، وسيتم الإعلان عن أسماء المكرمين، ولجان التحكيم في وقت لاحق.

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الاسكندرية محافظة الإسكندرية مهرجان المسرح العربي

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