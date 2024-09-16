زي النهاردة، الشاه رضا بهلوي يتنازل عن الحكم لابنه، والأخير يتعرض لأزمات تنهي الحكم الملكي في البلاد

في مثل هذا اليوم من عام 1941 تنازل شاه إيران رضا بهلوي عن الحكم لابنه محمد رضا بهلوي، الذي حكم البلاد حتى اندلاع الثورة الإسلامية عام 1979.

قصة حياة محمد رضا بهلوي

تلقى محمد رضا بهلوي تعليمه في مدرسة داخلية سويسرية، ثم أكمل تعليمه بإيران ودخل الكلية الحربية عام 1935، وتأهل للحكم ونصب حاكما بعد أن احتلت قوى التحالف إيران وأطاحت بوالده رضا بهلوي خوفًا من تأيده أدولف هتلر في الحرب العالمية الثانية وتزويده بالنفط ونفي إلى جنوب أفريقيا.

المثير أن محمد رضا بهلوي تعرض حكمه لاضطرابات سياسية بعد الحرب العالمية الثانية، أدت برئيس الوزراء الإيراني محمد مصدّق إلى إرغامه على مغادرة إيران، بعد أن احتدم الصراع بين الشاه ومصدق بداية شهر أغسطس 1953، وتدهور الوضع السياسي تدهورا لم يعرف من قبل.

ولجأ الشاه إلى بغداد بصحبته زوجته الملكة ثريا ومرافقه الخاص بطائرته الخاصة، واستقبل بحفاوة بالرغم من استنكار حكومة مصدق، وبعد أداء مراسيم الزيارة في الكاظمية وكربلاء والنجف غادر متوجها إلى إيطاليا وقبل أن يغادر وقع قرارين: الأول عزل مصدق والثاني تعين الجنرال فضل الله زاهدي محله، وأدت هذه الضربة إلى إعادة التوازن لموازين القوى في البلاد، لذا عاد إلى إيران بانقلاب مضاد لانقلاب رئيس الوزراء بمساعدة المخابرات الأمريكية والبريطانية واستعاد عرش إيران في نفس العام.

أسباب اندلاع الثورة ضد محمد رضا بهلوي

بالرغم من الانتعاش الاقتصادي الذي حققه الشاه محمد رضا بهلوي، إلا أن التغييرات السياسية التي مست الأحزاب الإيرانية وتفعيل دور الشرطة السرية وحل الأحزاب السياسية ولدت للشاه أعداء كثيرين.

وفي 1979 اندلاع ثورة ضخمة نظمتهما منظمات يسارية ورجال الدين الشيعة في العاصمة طهران، واستطاعت اقتلاع الشاه وقرر مغادرة إيران للمرة الثانية ورفض البقاء والدفاع عن ملكه حقنًا للدماء واحتراما لارادة الشعب الإيراني، وأرسل السادات طائرة خاصة للعودة به إلى مصر وتم تخصيص قصر القبة مقرًا لإقامته.

وتوفي الشاه محمد رضا بهلوي في القاهرة 27 يوليو 1980 بمستشفى القوات المسلحة بالمعادي بعد صراع مع مرض سرطان الغدد الليمفاوية عن عمر ناهز 61 عاما وأقام له الرئيس الراحل السادات جنازة عسكرية مهيبة من قصر عابدين وعزفوا السلام الإمبراطوري الإيراني، وحمل النعش ملفوف بعلم إيران فوق عربة مدفع يجرها ثمانية من الخيول العربية وشارك فيها ولي عهده رضا بهلوي الثاني والرئيس الأمريكي الأسبق ريتشارد نيكسون وملك اليونان السابق قسطنطين الثاني وسفراء عدة دول ودفن في المقابر الملكية بمسجد الرفاعي.