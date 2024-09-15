استعدادا للموسم السياحى، محافظ أسوان يوجه بتكثيف الجهود للارتقاء بمنظومة النظافة (صور)

أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان تعليمات مشددة بتكثيف الجهود بأفكار ورؤى مبتكرة وغير نمطية خلال شهر ونصف من الآن، مع مواصلة الليل بالنهار للإرتقاء بمنظومة النظافة العامة داخل كافة المناطق السكنية بنطاق مركز ومدينة أسوان كنموذج يتم تعميمه بباقى مدن المحافظة،وذلك من أجل الإستعداد الجيد والكامل لإستقبال الموسم السياحى الجديد، وخلق بيئة نظيفة للمواطن الأسوانى.

وكلف محافظ أسوان بتنظيم حملات بمختلف الأحياء لرفع كميات القمامة والتراكمات والمخلفات أولًا بأول لتكون عروس المشاتى فى أبهى صورها أمام ضيوفها، والوصول إلى نتائج إيجابية سريعة تساهم فى تحقيق حالة الرضا للمواطن والزائر.

وأكد الدكتور إسماعيل كمال على أنه سيقوم بالجولات الميدانية المفاجئة، وفى حالة رصد أى كميات من القمامة أو التراكمات سيتم إتخاذ إجراءات رادعة وحازمة حيال المسئول المتقاعس، لأنه غير مقبول ذلك على الإطلاق.

اجتماع تنسيقى استعداد للموسم السياحى

جاء ذلك أثناء الإجتماع التنسيقى الذى حضره المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام، فضلًا عن رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان ونوابه ورؤساء الأحياء ومسئول مشروع النظافة، ومديرى إدارة المخلفات البلدية والمشرف على النظافة بالمحافظة.

ووجه محافظ أسوان إلى أن يتوازى مع ذلك سرعة الإنتهاء من إعداد الدراسة الخاصة بإدارة المخلفات الصلبة والتى يتم تنفيذها بأسلوب علمى ومدروس وفقًا لمعايير محددة تتعلق بحصر كميات المخلفات، وتحديد نوعيتها، علاوة على لرفع كفاءة السيارات واللوادر وغيرها من المعدات والحاويات المستخدمة فى جمع ونقل تراكمات القمامة والمخلفات، وتوفير قطع الغيار من الكاوتش والبطاريات، بالإضافة إلى ضرورة تكوين هيكل مؤسسى واضح لإدارة المخلفات وتحديد آليات العمل وتوزيع الأدوار والمسئوليات.

و أكد على ضرورة الإهتمام باللمسات النهائية فى تنفيذ أعمال النظافة العامة بحيث يتم التركيز على رفع القمامة من الصناديق والحاويات، وتنظيف ما حولها بشكل مستمر، مع القضاء على أماكن التجمعات والتراكمات لها حتى يلمس المواطن ذلك على أرض الواقع.

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