الأحد 15 سبتمبر 2024
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سياسة

رئيس الاشتراكي المصري يحذر من تمرير قانون الإجراءات الجنائية: يشعل الصراع في المجتمع

أحمد بهاء الدين شعبان،
أحمد بهاء الدين شعبان، فيتو

كشف المهندس أحمد بهاء الدين شعبان، رئيس الحزب الإشتراكي المصري، عن موقفه من قانون الإجراءات الجنائية مؤكدا أن كل الأحزاب لم تكن خارج المشهد في الأزمة، وأوضح أن موقف حزبه من القانون، هو نفس موقف نقابتي الصحفيين والمحامين

موقف الاشتراكي المصري من قانون الإجراءات الجنائية 

وأوضح شعبان أن الحزب الاشتراكي المصري سيعقد ندوة قانونية خاصة بقانون الإجراءات الجنائية، مشددا على أن الحزب ضد أي قانون يؤدي إلى شل فاعلية المجتمع وقتل روح المشاركة فيه.

وشدد بهاء الدين شعبان على سعي الحزب الاشتراكي إلى تكوين رأى عام ضاغط، ليس لمجرد ادخال تعديلات على القانون على مشروع القانون، وانما حول القانون بشكل كلي، لافتا إلى ضرورة فتح حوار مجتمعى يضم كل الاطراف المعنية من قضاة ومحامين وصحفيين ونقابات ومجتمع مدنى وكل المهتمين بالشان العام.

مخاوف تمرير قانون الإجراءات الجنائية دون توافق مجتمعي 

وحذر من تمرير مشروع القانون، مؤكدا أنه سيؤدي الى تفجر خلافات، وسيحول المجتمع إلى حالة من الصراع الكبير فى وقت نعانى من مشكلات بكافة الاتجاهات. 

وأكد أن المستقبل للنقابات وخاصة نقابتي الرأي الصحفيين والمحامين لأنهما المهتمتين بالرأي والحرية وحرمانهما منها يعنى تقليص دورهما في الدفاع عن الحقوق.  

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