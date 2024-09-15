الأحد 15 سبتمبر 2024
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سياسة

التجمع: قانون الإجراءات الجنائية وصفه رئيس البرلمان بأنه "دستور ثاني لمصر" ونحتاج حوار مجتمعي قبل إقراره

رئيسا البرلمان والحكومة،
رئيسا البرلمان والحكومة، فيتو

قال المهندس محمد فرج، الأمين العام المساعد لشئون التدريب والتثقيف بحزب التجمع، إن قانون الإجراءات الجنائية ليس مجرد تشريع عادي يتعرض له المشرع في كل يوم بل هو مثلما وصفه المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب (الدستور الثاني) للدولة المصرية، لذا يجب التمهل في إصداره وعدم التعجل في ذلك. 

دور قانون الإجراءات الجنائية في تحقيق العدالة للمواطنين 

وأوضح أنه يمثل التطبيق العملي لمواد الحقوق والحريات الدستورية، فضلا عن دوره في إعلاء دولة سيادة القانون وضمان تحقيق العدالة والمساواة بين المواطنين.

وأشاد فرج بتوصيات جلسات الحوار الوطني المتعلقة بقضية الحبس الاحتياطي ضمن مواد ونصوص القانون لافتا إلى ضرورة الانتهاء منها ومعالجة تداعياتها بصورة نهائية تعزز من صورة ومكانة الدولة المصرية. 

أهمية التمهل في إصدار قانون الإجراءات الجنائية 

وأوضح الأمين العام المساعد لشئون التدريب والتثقيف، أهمية التمهل في إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد لمدة زمنية محددة يجري خلالها الحوار حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية - وفقا لأخر تعديل - مع دعوة كافة الأطراف المعنية من أحزاب ونقابات وهيئات قضائية وخبراء قانونيين وحقوقيين لعدد من جلسات الاستماع البرلمانية برعاية المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس للتوافق حول معالجات تضمن أكبر مساحة من التوافق حول النصوص الخلافية مع الاعتراف بالحق الكامل لمجلس النواب في القيام بدوره في إقرار التشريع الذي يحقق المصلحة الكاملة للمجتمع. 

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