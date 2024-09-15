كرة اليد، منتخب الشباب يخشى مفاجآت التحكيم أمام تونس في النهائي الأفريقي

كرة اليد، يخوض المنتخب الوطني لكرة اليد للشباب مواليد 2004 بقيادة طارق محروس المدير الفني، مواجهة قوية غدا الاثنين أمام منتخب تونس، في نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في تونس.

موعد مباراة مصر وتونس في نهائي أفريقيا

وتقام مباراة منتخب مصر لكرة اليد شباب أمام منتخب تونس في الـ8 مساء بتوقيت القاهرة.

ويخشى الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة طارق محروس المدير الفني، انحياز التحكيم لصالح أصحاب الأرض في المباراة المقرر لها غدا، وهو ما قد يؤثر على سير المباراة والنتيجة النهائية.

غيابات مؤثرة في صفوف منتخب كرة اليد

ويعاني المنتخب الوطني 3 غيابات مؤثرة في مباراته غدا أمام منتخب تونس، وهم: أمير جعفر ومحمد عدلان ومهند خالد، بسبب الإصابة.

وتأهل المنتخب الوطني إلى المباراة النهائية بعد الفوز على منتخب الجزائر في الدور قبل النهائي، فيما وصل المنتخب التونسي على حساب نظيره المغربي.

وتغلب منتخب مصر على منتخب الجزائر بنتيجة 38-32 في نصف النهائي مساء أمس ليتأهل الفراعنة للنهائي.

وتقدم منتخب مصر في الشوط الأول بنتيجة 21-16 قبل أن يواصل تفوقه في الشوط الثاني وينهي المباراة لصالحه بنتيجة 38-32 ويتأهل لنهائي البطولة الإفريقية ويصعد لبطولة العالم المقبلة.

وكان منتخب مصر قد فاز على منتخب ليبيا بنتيجة 39-15، في مباراة ربع النهائي ليضرب موعدا مع الجزائر في نصف النهائي.

وكان منتخب شباب كرة اليد قد حسم تأهله إلى ربع النهائي كأول مجموعته بعد الفوز على نظيره المغرب بنتيجة 29-27، فى إطار ثالث مواجهات احفاد الفراعنة فى بطولة أفريقيا بتونس المحدد لها الفترة من 9 وحتى 16 سبتمبر الجاري.

وتضم قائمة منتخب مصر لكرة اليد 18 لاعبا كما يلي: ”يوسف ناجي – يوسف وليد – أحمد عبد الرحيم – حمزة مجدي – محمد مؤمن – محمد عبد الغني – عمر عدلان – محمد وائل – يوسف عبد الغني – زياد حشاد – محمد عدلان – محمد شعبان – مهند خالد عبد الرحيم – معاذ عزب – أمير جعفر – أحمد تغيان – ياسين محمد – محمود علي".

ويقود الجهاز الفني لمنتخب مصر لكرة اليد مواليد 2004 طارق محروس، ويضم الجهاز كلا من: مهند السحيلي المدرب العام، ومحمد سراج مدرب حراس المرمى، ومازن محمد إداري، ومحمد مصطفى طبيب.