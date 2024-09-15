مقتل العشرات جراء انقلاب قارب مزارعين في نيجيريا
لقي عشرات الأشخاص حتفهم بعد حادث قارب في ولاية زامفارا النيجيرية حيث انقلب قارب خشبي يحمل 70 مزارعًا في نهر وفقًا لمسؤولين نيجيريين.
انقلاب قارب خشبي يحمل 70 مزارعًا في نهر
وتمكنت فرق الإنقاذ بحسب مواقع محلية، من إنقاذ ستة أشخاص بعد بحث دام ثلاث ساعات.
وتضررت البلاد بشدة جراء هطول أمطار غزيرة وفيضانات شديدة هذا الأسبوع.
وبحسب برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، فإن هناك ما يصل إلى 300 ألف نازح يعيشون الآن في مخيمات، وفي الشوارع في شمال شرق نيجيريا.
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