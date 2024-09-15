الأحد 15 سبتمبر 2024
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ثقافة وفنون

مؤلف "باب الشمس"، أبرز المحطات في حياة الكاتب اللبناني إلياس خوري

الكاتب اللبناني إلياس
الكاتب اللبناني إلياس خوري، فيتو

تعددت وتنوعت أعمال الروائي والكاتب اللبناني الكبير إلياس خوري، الذي رحل  اليوم الأحد، عن عمر يناهز 76 عامًا في العاصمة اللبنانية بيروت، حيث تعد رواية "باب الشمس" أشهر إبداعاته الروائية.

من هو إلياس خوري 

إلياس خوري (بيروت 1948)، روائي وكاتب مسرحي وناقد وأستاذ جامعي، كتب اثنتي عشرة رواية منها الجبل الصغير، والوجوه البيضاء، وباب الشمس، وتُرجمت مؤلفاته إلى أكثر من عشر لغات منها العبرية. 

وشغل منصب رئيس تحرير الملحق الثقافي لصحيفة "النهار" من عام 1992 إلى عام 2009، وحاز في العام 2011 على وسام جوقة الشرف الإسباني من رتبة كومندور، وهو أعلى وسام يمنحه الملك خوان كارلوس، تكريمًا لمساره الأدبي؛ وفاز بجائزة اليونسكو للثقافة العربية لعام 2011 تقديرا للجهود التي بذلها في نشر الثقافة العربية وتعريف العالم بها.

مسيرة إلياس خوري الأدبية 

وكتب إلياس خوري عشرات الروايات التي تُرجمت إلى العديد من اللغات، بالإضافة إلى سيناريوهات ومسرحيّات وكتابات نقديّة، كما عمل في تحرير عدّة صحف لبنانيّة، بالإضافة إلى ذلك، درس خوري في جامعات عديدة حول العالم.

رواية باب الشمس 

كما كتب إلياس خوري رواية «باب الشمس» الشهيرة، والتي أعاد من خلالها سرد حياة اللاجئين الفلسطينيّين في لبنان، والتي تحوّلت بعد ذلك إلى فيلم سينمائيّ من إخراج المخرج المصريّ يسري نصرالله عام 2002.

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