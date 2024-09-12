محافظ دمياط يتابع آخر تطورات مشروعات "حياة كريمة"

ترأس الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، اليوم الخميس، اجتماعًا لمتابعة آخر التطورات بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركز كفر سعد، بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط واللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد وممثلى كافة الجهات الخدمية بالمحافظة والجهتين المُنفذة والاستشارية.

وتناول الاجتماع استعراض شامل للموقف الخاص للمشروعات بكافة القطاعات وشبكات الطرق، وذلك بإجمالى ٥٨٨ مشروع بـ ٢٨ قرية بالمركز، كما تم استعراض نسب التنفيذ بالمشروعات الجاري تنفيذها، حيث ناقش " الدكتور أيمن الشهابى " المعوقات التى تواجه المشروعات بقطاع الصرف الصحي وآليات تخطيها ووضع جدول زمني محدد للانتهاء من الأعمال بالمحطات وشبكات الانحدار والطرد.

محافظ دمياط يجتمع لمتابعة آخر التطورات بمشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "

وعلى هذا الصعيد، شدد "المحافظ" على التنسيق بين كافة الجهات وتوحيد الجهود، وأيضًا العمل وفقًا لاستراتيجية ومنهجية محددة، ووضع جداول زمنية للانتهاء من المشروعات، مؤكدًا أن المحافظة تتابع عن كثب مستجدات الموقف التنفيذى لمشروعات المبادرة بشكل دورى، وأوضح أيضًا أن المحافظة تعمل على تذليل اى معوقات تواجه عمليات التنفيذ، لنهو كافة الأعمال بتلك المشروعات وتحقيق الاستفادة منها لخدمة اهالى الريف وتطوير الريف المصري.

محافظ دمياط يتابع مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "

ومن جانبها، أشارت "المهندسة شيماء الصديق" إلى أن هذا الملف يحظى باهتمام بالغ، حيث يتم متابعة كافة الأعمال بالمشروعات سواء من خلال الزيارات الميدانية أو إجراء اجتماعات دورية مع ممثلى كافة القطاعات، مؤكدة أنه يجب العمل فى إطار رؤية عمل تتكاتف بها كافة الجهود للدفع بعجلة العمل بجميع المشروعات وذلك بالتوازى، مما يحقق التطوير الشامل لقرى المركز والارتقاء بمستوى الخدمات بها.