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تفاصيل تدريس منهج العلوم المتكاملة لطلاب الصف الأول الثانوي (صور)

مادة العلوم المتكاملة,
مادة العلوم المتكاملة, فيتو

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن منهج مادة العلوم المتكاملة لطلاب الصف الأول الثانوي والذي يتم تدريسها لأول مرة وفقا للهيكلة الجديدة للمرحلة الثانوية خلال العام الدراسي الجديد 2024-2025. 

مادة العلوم المتكاملة للصف الأول الثانوي

وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل تدريس مادة العلوم المتكاملة بـالصف الأول الثانوي بالعام الدراسي الجديد 2024-2025، وفقا للنظام الجديد والهيكلة الجديدة للثانوية العامة.

وكشفت وزارة التربية والتعليم عمَّن سيقوم بتدريس مادة العلوم المتكاملة بالصف الأول الثانوي، مؤكدة أن من سيقوم بتدريسها هو مدرس واحد فقط سواء مدرس فيزياء أو كيمياء أو أحياء.

الصف الأول الثانوي 2025

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن مادة العلوم المتكاملة للصف الأول الثانوي سوف تشمل مجموعة معارف متكاملة لمادة العلوم.

وقررت وزارة التربية والتعليم بدء الدراسة بالمدارس يوم السبت الموافق ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤، على أن تنتهي الخميس الموافق ٥ يونيو ٢٠٢٥، وذلك بـ ٣٥ أسبوعًا، ويتم توزيع المناهج على الفصلين الدراسيين. 

ويبدأ الفصل الدراسي الأول من ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤ إلى الخميس ٢٣ يناير ٢٠٢٥، على أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق ١١/ ١/ ٢٠٢٥، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق ٨/ ٢/ ٢٠٢٥ إلى الخميس الموافق ٥/ ٦/ ٢٠٢٥، على أن يكون موعد بدء امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق ٢٤/ ٥/ ٢٠٢٥.

وزير التعليم يترأس اجتماع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي

وترأس محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، السبت الماضي، المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى؛ وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة خطة العام الدراسي الجديد ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥.

واعتمد المجلس، خلال الاجتماع، استراتيجية الوزارة لإعادة هيكلة التعليم الثانوي ومواجهة الكثافات الطلابية وسد العجز في المعلمين والخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥.

وزير التعليم يستعرض رؤية الوزارة لمواجهة التحديات الراهنة بمشاركة جميع الأطراف

وقال وزير التربية والتعليم: إن المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى له دور محوري فى المشاركة في صنع القرار، ودعم العملية التعليمية.

واستعرض الوزير استراتيجية الوزارة التي تم عرضها على الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمتعلقة بمعالجة التحديات الراهنة المتمثلة في (الكثافات الطلابية في الفصول - سد العجز في أعداد المعلمين - ارتفاع نسب الغياب بالمدارس - إعادة هيكلة التعليم الثانوي).

وأوضح الوزير أن الاستراتيجية تأتي في إطار بلورة حقيقية لحلول وآليات تتناسب وطبيعة كل إدارة تعليمية على أرض الواقع، وذلك عقب عدد من الزيارات المتعاقبة والاجتماعات التي تم عقدها مع مديري الإدارات التعليمية في أكثر من ١٠ محافظات.

وأشار الوزير إلى أن امتحانات الدبلومات الفنية تبدأ السبت ٣١/ ٥/ ٢٠٢٥، كما تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم السبت الموافق ١٤/ ٦/ ٢٠٢٥.

وأوضح الوزير أن إجازة نصف العام ستمتد لمدة أسبوعين بدءًا من يوم السبت الموافق ٢٥/ ١/ ٢٠٢٥، وتنتهي يوم الخميس الموافق ٦/ ٢/ ٢٠٢٥، على أن تشمل هذه المواعيد جميع مراحل التعليم المختلفة للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات.

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