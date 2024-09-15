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رياضة

كرة اليد، ياسر الرملي مديرا لبطولة كأس العالم للأندية خلفا لـ عمرو صلاح

ياسر الرملي، فيتو
ياسر الرملي، فيتو

كرة اليد، كشف الدكتور محمد الأمين رئيس مجلس إدارة اتحاد كرة اليد، عن قرار بتعيين ياسر الرملي عضو الاتحاد مديرا لبطولة كأس العالم للأندية، خلفا لعمرو صلاح والذي تقدم باستقالته أمس السبت.

وقال “الأمين”، إن ياسر الرملي كان مساعدا لعمرو صلاح في ملف استضافة البطولة، وسيتولى المهمة بشكل كامل بعد استقالة الأخير.

وكان الاتحاد قرر في وقت سابق تعيين عمرو صلاح مديرا لبطولة كأس العالم للأندية، وبات الآن المنصب شاغرا بعد الاستقالة التي تقدم بها مؤخرا أمين صندوق اتحاد كرة اليد.

وكان كرام كردي أعلن مؤخرا استقالته من عضوية اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة اتحاد كرة اليد اعتراضا على السياسية التي يسير بها الاتحاد وآلية اتخاذ القرارات.

وتقدم اليوم عمرو صلاح أمين صندوق اتحاد كرة اليد باستقالته من منصبه اعتراضا على تدخل حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد في قرارات الاتحاد المصري.

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