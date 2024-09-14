مجلس جامعة القاهرة: صرف 1500 للعاملين استعدادا للعام الدراسي الجديد

توجهت إدارة جامعة القاهرة بالشكر إلى العاملين بها على ما يقدمونه من جهود مخلصة استعدادا لبدء العام الجامعي الجديد، وعلى الجهود غير المعتادة التي يقومون بها خلال هذه الفترة في سبيل تهيئة البيئة التعليمية وترتيب المرافق المرتبطة بها وإعداد قاعات الدرس والمعامل والمكتبات والمنافع المشتركة بالمواقع العامة بجميع كليات الجامعة ومعاهدها، فضلا إجراء التجهيزات اللازمة لاستقبال الطلاب.

العام الجامعي الجديد

ووافق مجلس الجامعة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٩ / ٨ / ٢٠٢٤ على إقرار صرف مكافأة مالية ١٥٠٠ جنيه لجميع العاملين والهيئة المعاونة.

جامعة القاهرة

وأوضحت الجامعة أنها تصرف بالكامل من صناديق الجامعة المركزية دون تحميل لأى من الموارد الذاتية بالكليات بأية أعباء مالية.