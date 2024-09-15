انتخاب مجلس إدارة جديد لـ“الجمعية التعاونية للبناء والإسكان” بالغربية

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس الإدارة والجمعية العمومية “الجمعية التعاونية للبناء والإسكان” بالغربية عن فوز 7 أعضاء من أصل 10 مرشحين.

مجلس إدارة جديد لـ“الجمعية التعاونية للبناء والإسكان” بالغربية

وأسفرت الانتخابات التي انتهت في الساعات الأولى من صباح اليوم، عن فوز 7 بعضوية مجلس الإدارة، وهم كل من: عبد الإله عبد الإله السعدني، وأحمد طه عبد الوهاب، ومدحت عبد الحميد حامد، وحسين السيد عبد الهادي، وعدلي توفيق إبراهيم، ومحمود مصطفى هيكل، وناصر عبد الحميد حمودة.

واجتمع المجلس وقدموا شكرهم للمجلس السابق على جهوده في تأسيس الجمعية.

وتم تشكيل اللجان ورسم خارطة الطريق للوصول إلى أهداف الجمعية، وتم من خلالها مناقشة بعض المبادرات التطويرية عن أعمال ومشاريع الجمعية المستقبلية.

