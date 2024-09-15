الأحد 15 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

انتخاب مجلس إدارة جديد لـ“الجمعية التعاونية للبناء والإسكان” بالغربية

مجلس إدارة جديد لـ
مجلس إدارة جديد لـ “الجمعية التعاونية للبناء والإسكان"، فيتو

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس الإدارة والجمعية العمومية “الجمعية التعاونية للبناء والإسكان” بالغربية عن فوز 7 أعضاء من أصل 10 مرشحين.

محافظ الغربية يشيد بعمال النظافة: لهم دور مهم في تحقيق المظهر الحضاري لعروس الدلتا

“الجمهورية الجديدة وآفاق المستقبل” ندوة تثقيفية بإعلام طنطا

مجلس إدارة جديد لـ“الجمعية التعاونية للبناء والإسكان” بالغربية

وأسفرت الانتخابات التي انتهت في الساعات الأولى من صباح اليوم، عن فوز 7 بعضوية مجلس الإدارة، وهم كل من: عبد الإله عبد الإله السعدني، وأحمد طه عبد الوهاب، ومدحت عبد الحميد حامد، وحسين السيد عبد الهادي، وعدلي توفيق إبراهيم، ومحمود مصطفى هيكل، وناصر عبد الحميد حمودة.

واجتمع المجلس وقدموا شكرهم للمجلس السابق على جهوده في تأسيس الجمعية.

وتم تشكيل اللجان ورسم خارطة الطريق للوصول إلى أهداف الجمعية، وتم من خلالها مناقشة بعض المبادرات التطويرية عن أعمال ومشاريع الجمعية المستقبلية.
 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أخبار محافظة الغربية اليوم محافظة الغربية اليوم أحداث محافظة الغربية محافظة الغربية محافظ الغربية

مواد متعلقة

محافظ الغربية يشيد بعمال النظافة: لهم دور مهم في تحقيق المظهر الحضاري لعروس الدلتا

محافظ الغربية يستقبل وزير قطاع الأعمال خلال زيارته لشركة غزل المحلة

عميد «طب طنطا» يكشف تفاصيل استخراج شوكة من معدة مريضة (صور)

شوف بتتعمل إزاي، جولة داخل مصنع لحلوى المولد النبوي في طنطا (فيديو)

الأكثر قراءة

بدون ركاب، تسيير قطار الإسماعيلية المتسبب في حادث التصادم بالشرقية (فيديو وصور)

انتهاء المهلة المحددة من مجلس الوزراء بوقف العمل بخطة تخفيف الأحمال

العود بـ 5 جنيهات و100 ألف للفدان، مزارع يكشف سر ارتفاع سعر الخضرة بالأسواق (فيديو)

20 صورة ترصد رفع آثار حادث تصادم قطاري الشرقية

هل الكفر يحبط الأعمال حتى لو كانت خيرا؟ الشعراوي يجيب (فيديو)

ميلانيا ترامب تتوعد بكشف المستور في مذكراتها، وهذا موعد نشرها

شاهد على حادث الشرقية: عامل التحويلة شغال من 28 سنة ولم يخطئ مرة واحدة (صور)

الضرائب تكشف موعد إعلان مجموعة من بنود التسهيلات الضريبية

ads

منوعات

المزيد

بريطانية مصابة بمرض نادر تتسوق بأكثر من 8 آلاف دولار خلال نومها

ميلانيا ترامب تتوعد بكشف المستور في مذكراتها، وهذا موعد نشرها

قبر طفلة تركية يتحول إلى مزار يقصده السكان

يعود للعصر السومري، اكتشاف أثري مهم في العراق

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصرى اليوم الأحد 15-9-2024

بعد وقف دعم الأسمدة، تعرف على أحدث عقوبات سرقة الكهرباء

أسعار الذهب اليوم الأحد 15- 9 - 2024 في الأسواق

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأحد 15-9-2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

من هو صاحب خطة الجنرالات لإعادة احتلال غزة (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل الكفر يحبط الأعمال حتى لو كانت خيرا؟ الشعراوي يجيب (فيديو)

في ذكرى مولده، اعرف ما يجب وما يستحيل وما يجوز في حق سيدنا رسول الله

في ذكرى مولده، كيف كانت حياة الرسول قبل البعثة؟

المزيد
الجريدة الرسمية