20 صورة ترصد رفع آثار حادث تصادم قطاري الشرقية

حادث قطاري الزقازيق ، عادت حركة القطارات إلى طبيعتها صباح اليوم الأحد، بعد رفع آثار حادث تصادم قطارين في الزقازيق بمحافظة الشرقية.

وتمكن عمال السكك الحديدية بمساعدة رجال الحماية المدنية من إعادة تسيير قطار الإسماعيلية المتسبب في الحادث وعودته إلى ورش محافظة الإسماعيلية لصيانته، بينما أبعد رجال الحماية المدنية عربات قطار المنصورة عن القضبان لعودة حركة القطارات.

وواصل رجال الحماية المدنية جهودهم لرفع حطام القطارين من خلال الاستعانة بأوناش لعودة حركة القطارات في الاتجاهين.

وفاة الضحية الرابعة لحادث قطاري الزقازيق

وكان “رمضان حسن حنفي” 72 سنة مقيم الزقازيق لفظ أنفاسه الأخيرة داخل مستشفى جامعة الزقازيق محافظة الشرقية متأثرا بجروحه الخطيرة (كسورمتعددة بالجسد ونزيف بالبطن) إثر حادث تصادم قطاري الكوبري الجديد ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 4 وفيات.

عناني يكشف آخر التطورات الصحية لمصابي حادث قطاري الزقازيق

كما أعلن الدكتور أحمد عناني، عميد كلية الطب البشري جامعة الزقازيق، خروج 20 مصابا في حادث قطاري الشرقية من طوارئ مستشفى الجامعة بعد تلقي العلاج اللازم لهم من إجمالي 38 حالة (24 رجلا، 11 سيدة و3 أطفال).

وأوضح عناني، أن الحالات التى تم السماح بخروجها من الطوارئ تم إخضاعها لكافة الفحوصات الإكلينيكية والأشعات والتأكد من عدم وجود ضرورة لحجزهم، حيث لم تكن هناك إصابات أو وجود كدمات خفيفة لديهم.

وأشار رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، إلى أن هناك 4 حالات بالعنايات المركزة و11 حالة تم حجزها بالقسم الداخلي وإجراء عمليات جراحية لنحو 3 حالات وحالتهم جيدة جدا ومستقرة ويتم الآن تحضير 3 حالات أخرى لعمل عمليات جراحية لتثبيت الكسور و5 حالات مستقرة تعاني من كدمات وسحجات خفيفة وعلى وشك الخروج على أقصى تقدير علاوة على وفاة 4 حالات وفاة.