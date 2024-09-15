الأحد 15 سبتمبر 2024
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محافظات

أصيب بصدمة عصبية بعد مشاهدته للضحايا

شاهد على حادث الشرقية: عامل التحويلة شغال من 28 سنة ولم يخطئ مرة واحدة (صور)

غرفة عامل التحويلة
غرفة عامل التحويلة بحادث قطاري الشرقية

حادث قطاري الزقازيق، سادت حالة من الهدوء في موقع حادث تصادم قطارين بمدينة الزقازيق في الشرقية، بعد رفع حطام الحادث من على القضبان وعودة حركة القطارات إلي طبيعتها.

ورصدت فيتو غرفة عامل التحويلات، حيث تواجد رجال الشرطة والنيابة لمعاينة المكان، للوقوف على أسباب الحادث.

وروي شاهد عيان من سكان المنطقة لـ"فيتو" والذي جمعته علاقة صداقة مع عامل التحويلات علي مدار عشرات السنين خلال فترة عمله، قائلا:"عامل التحويلة يدعي علي حسين، ويبلغ من العمر 55 عاما، ويعمل منذ أكثر من ٢٨ سنة ومشهور بأخلاقه الحسنة وانضباطه في العمل ولم يخطىء طوال فترة عمله".

وتابع شاهد العيان:"مش عارفين ايه سبب الحادث لكن ساعة القدر يعمى البصر وعامل التحويلة لما شاف ضحايا الحادث أصيب بصدمة عصبية شديدة ونقل لمستشفى الأحرار التعليمي تحت رقابة الأمن".

 

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