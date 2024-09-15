الأنبا بيشوي يترأس اجتماع كهنة إيبارشية أسوان

عقد مجمع كهنة إيبارشية أسوان للأقباط الأرثوذكس، اجتماعهم الدوري في كاتدرائية رئيس الملائكة ميخائيل (مقر المطرانية)، بحضور نيافة الأنبا بيشوي أسقف إيبارشية أسوان.

بدأ اللقاء بالقداس الإلهي، أعقبته كلمة ألقاها نيافة الأنبا بيشوي عن "يوحنا المعمدان صاحب رسالة واضحة"، حيث تأمل في جزء من الأصحاح الثالث في انجيل متى، تلاها مناقشة بعض الترتيبات الخاصة بالخدمة الرعوية خلال الفترة المقبلة.

كما هنأ نيافة الأنبا بيشوي أسقف إيبارشية أسوان الآباء كهنة الإيبارشية الذين تحل ذكرى سيامتهم هذه الأيام.