الأنبا بيشوي يترأس اجتماع كهنة إيبارشية أسوان
عقد مجمع كهنة إيبارشية أسوان للأقباط الأرثوذكس، اجتماعهم الدوري في كاتدرائية رئيس الملائكة ميخائيل (مقر المطرانية)، بحضور نيافة الأنبا بيشوي أسقف إيبارشية أسوان.
بدأ اللقاء بالقداس الإلهي، أعقبته كلمة ألقاها نيافة الأنبا بيشوي عن "يوحنا المعمدان صاحب رسالة واضحة"، حيث تأمل في جزء من الأصحاح الثالث في انجيل متى، تلاها مناقشة بعض الترتيبات الخاصة بالخدمة الرعوية خلال الفترة المقبلة.
كما هنأ نيافة الأنبا بيشوي أسقف إيبارشية أسوان الآباء كهنة الإيبارشية الذين تحل ذكرى سيامتهم هذه الأيام.
ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.