الليلة، بدء عرض مسلسل برغم القانون على شاشة قناة ONTV

ينطلق اليوم الأحد 15 سبتمبر مسلسل “برغم القانون” على قناة ONTV في تمام الساعة 7:30 مساءً، ويستعرض المسلسل مجموعة من القضايا الاجتماعية الهامة، ويحمل في طياته الكثير من التشويق والإثارة.

عدد حلقات مسلسل “برغم القانون”

ويبحث الجمهور عن كل تفاصيل المسلسل قبل بدء عرضه، وفيما يتعلق بعدد حلقات مسلسل برغم القانون فإنه ينتمي لعالم المسلسلات الطويلة ومكون من ٣٠ حلقة.

أبطال مسلسل برغم القانون

مسلسل "برغم القانون" يشارك في بطولته كل من: هاني عادل، محمد القس، وليد فواز، عابد عنان، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين، نبيل علي ماهر، وعدد آخر من الفنانين، تأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادى عبد السلام.