الأحد 15 سبتمبر 2024
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سياسة

متى يحظر القانون ندب الموظفين بالجهاز الإداري للدولة ؟

قانون الخدمة المدنية،
قانون الخدمة المدنية، فيتو

نظم قانون الخدمة المدنية، ضوابط وشروط نقل وندب الموظفين بالجهاز الإداري للدولة، ومنها حظر ندب الموظف خارج الوحدة إلا بناءً على طلبه.

 

ضوابط النقل والندب بقانون الخدمة المدنية 

 

وجاءت الضوابط والشروط  المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية، بشأن نقل وندب الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة،كالتالي:

1ـ يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب الموظف للقيام مؤقتًا بعمل وظيفة أخرى من ذات المستوى الوظيفي لوظيفته أو من المستوى الذي يعلوه مباشرةً في ذات الوحدة التي يعمل بها أو في وحدة أخرى، إذا كانت حاجة العمل في الوظيفة الأصلية تسمح بذلك.
 

حظر الندب خارج الوحدة 


2ـ لا يجوز ندب الموظف خارج الوحدة إلا بناءً على طلبه.

3ـ تحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالندب، على ألا تزيد مدته على أربع سنـوات، وللوحدة المنتدب إليها الموظف اتخاذ اجراءات نقله من الوحدة المنتدب منها، بعد هذه المدة، وفى حالة رغبة الموظف، ووفقا لحاجة العمل.

4ـ استثناءً مما تقدم يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب الموظف بعد موافقته إلى الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام وتتحمل الوحدة بكامل الأجر أو بعضه، وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.
 

شروط نقل الموظف في قانون الخدمة المدنية 


كما حدد القانون ضوابط وشروط النقل، كالتالي:

1ـ يجوز بقرار من السلطة المختصة نقل الموظف من وحدة إلى أخرى وذلك إذا كان النقل لا يفوت عليه دوره فى الترقية أو كان بناءً على طلبه.

2ـ يكون نقل شاغلى الوظائف القيادية إلى خارج الوحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

3ـ لا يجوز نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى تقل فى مستواها عن مستوى وظيفته الأصلية.

 

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