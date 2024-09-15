ما تيسر من سيرة شفيق نور الدين في ذكرى ميلاده الـ113

شفيق نور الدين، نجم من نجوم الزمن الجميل، مشوار فني طويل امتد أكثر من نصف قرن، بدأ حياته ملقنا على المسرح، أجاد فى تقديم شخصية الفلاح البسيط والموظف المغلوب على أمره، من أشهر أدواره "الطواف" فى عيلة الدوغرى، رحل عام 1981.



ولد الفنان شفيق نور الدين فى مثل هذا اليوم 15 سبتمبر عام 1911 بإحدى قرى محافظة المنوفية، والتحق بمدرسة الصنايع، ولكنه في عام 1931 تركها حتى يلتحق بمسارح القاهرة بوسط المدينة، كملقن في المسرحيات بأجر 2 جنيه يوميا، وقدمه سلامة حجازي في مسرحياته بأدوار صغيرة، وظل يتنقل بين الفرق المسرحية إلى أن عمل بالمسرح القومي في الستينيات.

كلمتان سر النجاح



وعن فلسفته فى العمل يقول شفيق نور الدين: أنا ليس عندى أهمية لمسألة الدور الكبير والصغير، فالكلمتين ممكن يعلموا عند الجمهور أكثر من ساعة كاملة، وسر النجاح فى كلمتين هما التواضع، وعدم الغرور وكنت أستمع إلى نقد الغير فأستفيد منه فالغرور آفة الفنان وإن كنت وصلت متأخرا إلى السينما إلا أنني وصلت بعرقي وجهدى وحبي للفن، فالغرور آفة الفنان، وإذا كنت قد وصلت متأخرا إلى السينما إلا أنني وصلت بعرقى وحبي للفن.

الفنان شفيق نور الدين

بدأ شفيق نور الدين بالتمثيل للمسرح فقدم أروع أدواره فى دور الطواف بمسرحية “عيلة الدوغرى” التي كتبها نعمان عاشور، وكذلك أدواره في مسرحيات: الأيدي الناعمة لتوفيق الحكيم، ملك القطن، قهوة الملوك، دائرة الطباشير القوقازية، بير السلم، حلاق بغداد لنعمان عاشور، حلاوة زمان عام 1971، حدث في أكتوبر، وأغلب مسرحيات سعد الدين وهبة السبنسة، سكة السلامة، كوبري الناموس، حتى كانت آخر مسرحياته له أيضا فى الثمانينات بعنوان "الوزير شال الثلاجة".

رحلة عم مسعود مع الإذاعة



عمل شفيق نور الدين في الإذاعة عند افتتاحها وقدم عددا كبيرا من التمثيليات أشهرها "رحلة عم مسعود"، إجازة صيف، واشتهر الفنان شفيق نور الدين في أداء شخصية الموظف الكحيان والرجل البخيل والأب الحنون حتى كان دوره الأبرز في فيلم "القاهرة 30" الذي تفوق وبرع في تجسيد شخصية الفلاح الذي صدم في سلوك ولده.

شفيق نور الدين وشادية فى مراتى مدير عام



بعد نجاحه فى الإذاعة والمسرح اتجه شفيق نور الدين ‘إلى السينما فقدم أكثر من 200 فيلم بدأها بدور صغير فى فيلم "أحب الغلط" عام 1954، وأشهرها فيلم "مراتى مدير عام" مرورا بأفلام: طاقية الإخفاء، من الجاني، الآنسة بوسة، ملاك الرحمة، شادية الوادي، ليلى العامرية، نادية، قلوب الناس، هارب من الحب، ليلى بنت الفقراء، بين السماء والأرض، أمير الدهاء، ياسمين، بائعة الخبز، أربع بنات وضابط مع أنور وجدي، نفوس حائرة مع أحمد مظهر، بلال مؤذن الرسول، القلب له احكام، وآخرها فيلم المتمردون.

صحفى فى الى الابد أول أفلامه



عن بدايته مع السينما يقول شفيق نور الدين: بدأت رحلتى مع السينما بفيلم "إلى الأبد" من إخراج كمال سليم في دور صحفى، كان المشهد بينى وبين المرحوم عبدالعزيز أحمد وراقية إبراهيم، كانت طريقتي في التمثيل السينمائي متأثرا بالمسرح فكان الأداء مسرحيا، ونصحني كمال سليم بعد المبالغة وأن تكون تعبيراتي بسيطة، وكان هذا درسا عظيما في حياتي، ومازلت أسير عليه إلى الآن، بعدها عملت مع المخرج نيازي مصطفى في فيلم "طاقية الإخفاء" الذي حقق أرباحا خيالية وصلت ثلاثة آلاف جنيه، وكان أجرى فيه أربعة جنيهات.

شفيق نور الدين فى مسلسل الزوبعة

ومع بداية التليفزيون قدم شفيق نورالدين مسلسل "عائلة سى جمعة" وكان عبارة عن حلقات أسبوعية ناجحة جدا زادت من شهرته، وقدم أول سهرة تليفزيونية بعنوان “نوادر جحا” عام 1963 تبعه العديد من المسلسلات منها: الساقية، الرحيل، بنك القلق، الناس والفلوس، القاهرة والناس، الزوبعة وغيرها.

شخصية خجولة عكسها على المسرح



يعترف الفنان شفيق نور الدين فى حواراته بكل من له الفضل فى شهرته ويقول: كثيرين أصحاب فضل على وأولهم المخرج كمال سليم أستاذى في السينما وعزيز عيد فى المسرح، على أيديهما شربت عصير الفن فى أوائل حياتى ومن يومها يسرى فى عروقى، أنا خجول جدا فى حياتى على عكس ما يرانى الناس على خشبة المسرح أو شاشة السينما.

ممثل بالمسرح القومى حتى النهاية



فى إحدى أزمات المسرح المالية أواخر الثلاثينيات توقفت رواتب موظفى الفرقة القومية ـــ المسرح القومى حاليا ــ اضطر شفيق نور الدين العودة مرة أخرى إلى القرية للعمل مع والده في تجارة القطن، كما افتتح محلا صغيرا لبيع الألبان والخبز للحصول على لقمة العيش وتوفير دخل لأسرته، وظل كذلك لمدة عام ونصف ثم عاد ممثلا في المسرح القومى حتى رحل عام 1981 عن عمر 70 عاما مصابا بحساسية مزمنة في الصدر.