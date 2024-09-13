الجمعة 13 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

لبحث التطورات في غزة، وزير الخارجية يتلقى اتصالًا هاتفيًا من السكرتير العام للأمم المتحدة

وزير الخارجية والأمين
وزير الخارجية والأمين العام للأمم المتحدة، فيتو

تلقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من "أنطونيو جوتيريش"سكرتير عام الأمم المتحدة، حيث تناول الاتصال آخر التطورات في قطاع غزة والتصعيد الخطير في الضفة الغربية.

وصرح السفير تميم خلاف، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة، أن الاتصال تضمن التأكيد على أهمية سرعة وقف إطلاق النار ونفاذ المساعدات الانسانية للقطاع وتسهيل مهام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا". 

كما أكد وزير الخارجية خلال الاتصال محددات الموقف المصري، والتي ترتكز على ضرورة وقف العدوان وسرعة إنفاذ المساعدات الإنسانية للقطاع، مشددًا على أنه لن يتحقق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة بدون الاعتماد على المرجعيات المتفق عليها وإقامة دولة فلسطينية على خطوط ٤ يونيو ١٩٦٧، وعاصمتها القدس الشرقية.

من جانبه، أعرب السكرتير العام للأمم المتحدة عن تقديره لدور مصر وقطر والولايات المتحدة في جهود الوساطة الهادفة للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين، معربًا عن تطلعه للتوصل لهذا الاتفاق في أقرب وقت ممكن.

وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الوزاري بشأن القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين (صور)

وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأسبانى وقف إطلاق النار في غزة

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غزة ​ الأمم المتحدة مصر و غزة

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