الأحد 15 سبتمبر 2024
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سياسة

الطرق الصوفية تدعو مريديها للمشاركة في موكب المولد النبوي اليوم

موكب الطرق الصوفية
موكب الطرق الصوفية احتفالا بالمولد الشريف، فيتو

دعت المشيخة العامة للطرق الصوفية، أتباعها بمحافظات الجمهورية إلى المشاركة في موكب الاحتفال بالمولد النبوى الشريف، الذي ينطلق اليوم عقب صلاة العصر من مسجد سيدى صالح الجعفري، وصولًا إلى ساحة مسجد الإمام الحسين رضى الله عنه.

رحلة الموكب الصوفى من مسجد سيدى صالح الجعفرى إلى الإمام الحسين

يأتي ذلك بعد نجاح تنظيم موكب الطرق الصوفية للاحتفالات برأس السنة الهجرية، والذى انطلق من مسجد سيدى صالح الجعفرى، حتى مسجد الإمام الحسين، رضي الله عنه، وضم الآلاف من مريدى الطرق الصوفية، وكان فى استقبالهم بساحة الحسين الدكتور عبد الهادى القصبى، شيخ مشايخ الطرق الصوفية، ورئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية، وأعضاء المجلس، حيث تقوم كل طريقة بقراءة الفاتحة أمام شيخ المشايخ، ثم تتوجه الطرق للدخول إلى مسجد الحسين لأداء صلاة المغرب.

 

استعدادات الطرق الصوفية لموكب المولد النبوي الشريف

يذكر أن الطرق الصوفية لها ثلاثة مواكب كل عام، هي: رأس السنة الهجرية، والمولد النبوى، ورؤية هلال شهر رمضان المبارك.

ويؤكد الدكتور عبد الهادى القصبى رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية أن هناك تعاونا على أعلى مستوى وتنسيقا كاملا مع فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، المؤسسة الأم، التى تتبعها الطرق الصوفية وكل المؤسسات الدينية في البلاد، مع تنسيق كامل أيضا مع وزير الأوقاف ومفتى الجمهورية ونقيب الأشراف، موضحا أن مؤسسات الدولة الدينية تقف صفا واحدا لدعم الدولة المصرية فى ظل هذه الظروف التى تحتاج إلى التكاتف فى جميع المجالات.

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