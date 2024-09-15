الأحد 15 سبتمبر 2024
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ثقافة وفنون

ناتالي بورتمان تفوز بجائزة الموهبة خلال مهرجان دوفيل السينمائي (فيديو)

ناتالي بورتمان، فيتو
ناتالي بورتمان، فيتو

مهرجان دوفيل، تسلمت الممثلة الشهيرة ناتالي بورتمان، منذ ساعات، جائزة الموهبة خلال حضورها، مهرجان دوفيل السينمائي الأمريكي، في دورته الخمسين.

مهرجان دوفيل السينمائي الأمريكي

مهرجان دوفيل السينمائي الأمريكي هو مهرجان سينمائي سنوي مخصص للسينما الأمريكية، وأقيم للمرة الأولي عام 1975 في دوفيل فرنسا.

وأنشأ المهرجان ليونيل شوشان، أندريه حليمي، ثم عمدة دوفيل ميشيل دورنانو، بدعم من مجموعة لوسيان باريير.

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