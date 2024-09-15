ناتالي بورتمان تفوز بجائزة الموهبة خلال مهرجان دوفيل السينمائي (فيديو)

مهرجان دوفيل، تسلمت الممثلة الشهيرة ناتالي بورتمان، منذ ساعات، جائزة الموهبة خلال حضورها، مهرجان دوفيل السينمائي الأمريكي، في دورته الخمسين.

Natalie Portman receives the Talent Award during the 50th Deauville American Film Festival#NataliePortman pic.twitter.com/BHqpz69Ono — Best Of Actresses (@Whenat_) September 14, 2024

مهرجان دوفيل السينمائي الأمريكي

مهرجان دوفيل السينمائي الأمريكي هو مهرجان سينمائي سنوي مخصص للسينما الأمريكية، وأقيم للمرة الأولي عام 1975 في دوفيل فرنسا.

وأنشأ المهرجان ليونيل شوشان، أندريه حليمي، ثم عمدة دوفيل ميشيل دورنانو، بدعم من مجموعة لوسيان باريير.