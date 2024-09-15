شيخ الأزهر يعزي أمير الكويت في وفاة الشيخ جابر مبارك الصباح

تقدم الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بالعزاء إلى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وإلى الشعب الكويتي، في وفاة الشيخ جابر مبارك الحمد المبارك الصباح رئيس الوزراء الكويتي الأسبق، الذي وافته المنية عن عمر ناهز 82 عامًا.

وفاة الشيخ جابر مبارك الصباح رئيس الوزراء الأسبق للكويت

وأعرب الأزهر عن تقديره لرحلة عطاء الفقيد في كل ميادين العمل، وأنه يذكر له محبته للأزهر الشريف وعلمائه، وإخلاصه في خدمة وطنه ودعم قضايا أمته، داعيا المولى عز وجل أن يجعل ما قدمه شفيعا له يوم القيامة.

كما توجه شيخ الأزهر بخالص العزاء وصادق المواساة لأسرة الفقيد وذويه، داعيًا الله -عز وجل- أن يتغمده بواسع مغفرته ورحمته، وأن يُسكِنَه فسيحَ جناته، وأن يُلهِمَ أهله وذويه الصبرَ والسُّلْوانَ، "إِنَّا للهِ وإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ".