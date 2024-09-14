صرف سائق قطار اصطدم بفتاة مما أسفر عن مصرعها بغمرة

أمرت نيابة الشرابية بصرف سائق قطار في الاصطدام بفتاة أثناء عبورها شريط السكة الحديد في محطة غمرة من سراي النيابة.



تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا من الأهالي يفيد بوقوع حادث اصطدام قطار بفتاة في منطقة غمرة، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان البلاغ.

وبالفحص والتحري تبين أن الفتاة لم تنتبه للقطار أثناء عبورها خط السكة الحديد، فاصطدم بها مما أدى إلى مصرعها.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.