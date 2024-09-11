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ثقافة وفنون

رئيس "التنمية الثقافية": خطة لدمج الشباب في أنشطة الصندوق

لقاء حمدي السطوحي
لقاء حمدي السطوحي بمديري ومشرفي الإدارات، فيتو

التقى المعماري حمدي السطوحي، رئيس صندوق التنمية الثقافية، ظهر أمس الثلاثاء، مع مديري ومشرفي الإدارات بمقر القطاع بالعاصمة الإدارية الجديدة، وظهر اليوم الأربعاء بمديري ومشرفي مراكز الابداع المتنوعة بمقر الصندوق بساحة الأوبرا، وذلك بعد تعيينه مساعدًا لوزير الثقافة ومشرفا على قطاع صندوق التنمية الثقافية.

وتناول اللقاء مناقشة رؤية تطوير صندوق التنمية الثقافية بما تتماشى مع السياسة العامة لـوزارة الثقافة، مع التأكيد على التكامل الثقافي والفني مع باقي قطاعات الوزارة.

كما ناقش الاجتماع ضرورة وضع خطة عمل فعالة ومستدامة تحقق مفهوم التنمية والعدالة الثقافية، مع ضرورة جذب الشباب للمشاركة في الأنشطة الفنية والثقافية.

وشدد "السطوحي" على فتح قنوات جديدة واتفاقيات تعاون لتحقيق الاستثمار الثقافي الفعال مع زيادة الموارد من أجل تعظيم التأثير المرجو.

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