الأحد 15 سبتمبر 2024
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سياسة

تعرف على إجراءات تدوير المخلفات الزراعية وطرق استغلالها طبقا للقانون

المخلفات،فيتو
المخلفات،فيتو

نص  قانون تنظيم إدارة المخلفات، على عدة آليات تنظم عملية إعادة استخدام المخلفات الزراعية في المجالات المختلفة مثل علف للحيوانات أو كسماد عضوي أو كوقود بديل أو غيرها.
 

 

حظر إلقاء المخلفات الزراعية في المجاري المـائية 

 

وطبقا للقانون، يحظر إلقاء المخلفات الزراعية في المجاري المـائية أو التخلص منها في غير الأماكن المخصصـة لـذلك، ويجب اتخاذ جميع التدابير اللازمة لإعــادة استخدامها أو معالجتها في أماكن تولدها أو في الأماكن التي تحددها الجـهــة الإدارية المختصة.
 

 الأراضي اللازمة لإدارة المخلفات الزراعية

 

وكلف القانون الجهات الإدارية المختصة ومديريات الزراعة باتخاذ جميع التدابير نحو توفير الأراضي اللازمة لإدارة المخلفات الزراعية بما في ذلك إعادة استخدامها في المجالات المختلفة مثل علف للحيوانات أو كسماد عضوي أو كوقود بديل أو غيرها، كما تختص بالتنسيق مع الجهاز بالإشراف علي تنظيم وتخطيط ومراقبة الإدارة المتكاملة للمخلفـات الزراعيـة.
 


طرق التخلص من المخلفات الخطرة 
 

 

ويحظر القانون تداول المواد والمخلفات الخطرة إلا بعد الحصول علي موافقــة الجهــاز بترخيص من الجهة الإدارية المختصة.


كما يحظر علي المرخص لهم بتداول المواد أو المخلفات الخطرة التخلي عنها أو تسليمها إلا في الأماكن المخصصة لذلك أو للأشخاص المرخص لهم بذلك.


وطبقا للقانون، يلتزم القائمون علي إنتاج أو إدارة المواد والمخلفات الخطرة سواء كانت في حالتها الغازية أو السائلة أو الصلبة باتخاذ جميع الاحتياطات التي يحددها الجهاز واللجنــة المشار إليها بالمـادة (٥٣) من هذا القانون بما يضمن عدم حدوث أي أضرار بالبيئة 
 

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