طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور 2024

واصلت الإدارة العامة للمرور، حملاتها لتحقيق الانضباط وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات، وضبط المخالفين منهم أعلى الطرق السريعة والصحراوية والساحلية، وأسفرت الجهود عن تحرير العديد من المخالفات المرورية.

ويبحث بعض قائدى السيارات عن أسرع طريقة للاستعلام عن مخالفات المرور 2024 وتتمثل خطواتها في التالي:

الدخول إلى الموقع الرسمي التابع للنيابة العامة.

تسجيل الدخول من خلال إدخال البيانات المطلوبة.

اختيار أيقونة بيانات المرور.

تحديد تبويب الاستعلام عن مخالفات السيارة.

تدوين رقم اللوحة الخاصة بالمركبة.

إدخال أرقام اللوحة ثم الأحرف.

الضغط على زر الاستعلام عن المخالفات.

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