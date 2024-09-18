الأربعاء 18 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

دين ودنيا

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 18 - 9- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة بتوقيت
مواقيت الصلاة بتوقيت القاهرة والمحافظات، فيتو

مواقيت الصلاة اليوم، إن الصلاة التي تؤدى تنفيذاً لأمره تعالى، وابتغاءً لمرضاته، وبتعبير آخر: إن الصلاة التي تؤدى بإخلاص، والهادفة إلى رضا الله، تستطيع مع الزمن إبعاد الإنسان عن الفحشاء، وتجنبه الوقوع في المنكرات، وأولها الشرك وما يؤدي إليه، أو يقرب منه، من الأسباب المؤدية للضلالة. 

 

وقد روى الإمام أحمد وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: (جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن فلاناً يصلي بالليل، فإذا أصبح سرق، فقال: (سينهاه ما تقول) رواه البزار في "مسنده".

إن الصلاة في المحصلة هي مفتاح كل خير، ومغلاق كل شر، إذا أقيمت على الوجه المطلوب والمقصود.

مواقيت الصلاة بتوقيت المحافظات، فيتو

مواقيت الصلاة اليوم

والأذان فرض كفاية على الرجال إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وللأذان أهمية عظيمة فى إظهار الشعائر الإسلامية وحث المصلين على عمارة المساجد فى الأوقات الخمسة.

مواقيت الصلاة اليوم وفقًا للتوقيت المحلي لمدينتي القاهرة والإسكندرية وكذلك، مواقيت الصلاة، لعدد من مدن ومحافظات الجمهورية من واقع بيانات الهيئة العامة للمساحة

 

مواقيت الصلاة اليوم بتوقيت القاهرة

الفجر: 5:13

الظهر: 12:49

العصر: 4:18

المغرب: 6:57

العشاء: 8:15

 

مواقيت الصلاة اليوم بتوقيت الإسكندرية

الفجر: 5:17

الظهر: 12:54

العصر: 4:23

المغرب: 7:02

العشاء: 8:21

 

مواقيت الصلاة اليوم بتوقيت أسوان

الفجر: 5:13

الظهر: 12:43

العصر: 4:09       

المغرب: 6:49

العشاء: 8:02

مواقيت الصلاة اليوم بتوقيت الإسماعيلية

الفجر: 5:09

الظهر: 12:45

العصر: 4:14

المغرب: 6:53

العشاء: 8:11

 

مواقيت الصلاة اليوم بالقاهرة والمحافظات

وجاءت باقي مدن الجمهورية كالتالي:

الصلاة لها مكانة عظيمة في الإسلام، فهي الركن الثاني من الإسلام بعد الشهادتين، وهي أول ما ينظر فيه من أعمال المسلم فمن حافظ عليها؛ فاز ونجا، ومن ضيعها؛ خاب، وخسر.

 

وقد ثبت الوعيد الشديد في حق من يتهاون بها، أو يضيعها، قال الله تعالى: فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا {مريم:59}، وقال تعالى: فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ * الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ {الماعون:4-5}.

واحرص على تنبيه أهلك بضرورة المحافظة على الصلاة في وقتها، وخطورة تضييعها، ويكون ذلك بحكمة ورفق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

مواقيت الصلاة اليوم مواقيت الصلاة اليوم بتوقيت القاهرة مواقيت الصلاة اليوم بتوقيت الإسكندرية مواقيت الصلاة اليوم بتوقيت أسيوط مواقيت الصلاة بتوقيت مصر مواقيت الصلاة

الأكثر قراءة

شقيق زوجة ضحية أحمد فتوح يكشف مفاجأة بشأن مفاوضات التصالح (فيديو)

رئيس "إسكان النواب" يكشف القيمة المالية لصفقة رأس بناس (فيديو)

خبير يفجر مفاجأة عن مدة وحجم تفجيرات أجهزة البيجر في لبنان (فيديو)

السعودية تمنع زواج مواطنيها من إحدى الدول العربية وتضع شرطا

بينهم 400 إصابة حرجة، ارتفاع ضحايا انفجار أجهزة الاتصالات بلبنان لـ 4 آلاف جريح

تفاصيل اجتماع رئيس الأهلي مع كولر لحسم صفقتين طلبهما الخواجة

محامي رمضان صبحي يفجر مفاجأة بشأن مطالبة المنظمة الدولية إيقافه 4 سنوات

مدرب كرة قدم عربي الجنسية يتهم زوجته بالخيانة، ومباحث أكتوبر تحقق في البلاغ

منوعات

المزيد

قتله ودفنه وصب عليه الأسمنت، جريمة مقتل أب على يد نجله تهز الأردن

أسعار مستلزمات المدارس، الزمزمية بـ 270 جنيها بالنزهة الجديدة "صور"

مصرع 4 أشخاص وإصابة 40 جراء حرائق الغابات في البرتغال

أسعار الأدوات المدرسية،٩٠ جنيها لعلبة الأقلام الجاف و25 للألوان المائية "فيديو وصور"

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس اليوم الثلاثاء 17- 09- 2024 في الأسواق

أسعار الألومنيوم اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2024

سعر القصدير اليوم الثلاثاء 17- 09- 2024 عالميا

أسعار الأسماك اليوم، البلطي يرتفع لـ 90 جنيهًا في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

يظهر فى مصر، خسوف القمر الجزئى (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 18-9-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 18 - 9- 2024 في القاهرة والمحافظات

الملعونون بنصوص القرآن الكريم.. وخطورة اللعن اعرفها

المزيد
الجريدة الرسمية