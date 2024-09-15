أعمال الـ15 حلقة تسيطر على مسلسلات رمضان 2025

تعرض في موسم رمضان المقبل 2025 أكثر من 5 أعمال درامية من نظام الـ 15 حلقة وفي مقدمة هذه الأعمال مسلسل "جودر" الذى يقوم ببطولته الفنان ياسر جلال، ويشارك فيه كل من نور اللبنانية، وياسمين رئيس، وتارا عماد، وأحمد بدير، وآيتن عامر، ووفاء عامر، عبد العزيز مخيون، وعلي صبحي، ووليد فواز، ورشوان توفيق، وياسر الطوبجي”، والعمل من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيرى.

وفي الموسم الثاني ستستمر معاناة جودر حيث سيتم حبسه في مكان يبدو أنه كان يعمل به وستستمر المؤامرات التي تحاك ضده وسيواصل الشمعيون جهودهم لاستخدام جودر للوصول للكنوز كما سيظهر شخصيات ومخلوقات جديدة غير التي قابلها جودر في الموسم الأول وسيستمر تواصله مع “عبد العزيز مخيون”.

ويواصل صناع مسلسل “نسخة واحدة لا تكفي” التحضيرات اللازمة للعمل، المقرر أن يبدأوا تصوير أحداثه منتصف نوفمبر القادم، ويتكون العمل من 15 حلقة فقط.

ومسلسل “نسخة واحدة لا تكفي" فكرة وإخراج ياسمين أحمد كامل، من إنتاج شركة ميديا هب للمنتج محمد السعدي.

وقررت الفنانة دنيا سمير غانم خوض السباق الرمضاني المقبل 2025 من خلال مسلسل عايشة الدور، المكون من 15 حلقة، وهو من تأليف وإخراج أحمد الجندي بعد تحقيقهما عدة نجاحات قوية فى الموسم الرمضاني فى السنوات الماضية، وهو من إنتاج أحمد السبكي.

وتعود الفنانة مني زكي للدراما الرمضانية بعد غيابها العام الماضي من خلال مسلسل «ناقص ضلع» وهو من تأليف مهاب طارق، وإنتاج ميديا هب، ويجمعها للمرة الثانية على التوالي بالمخرج محمد شاكر خضير بعد نجاحهما الكبير في الموسم الرمضاني قبل الماضي بمسلسل تحت الوصاية، والعمل مكون من 15 حلقة فقط.

وأعلنت الفنانة نيللي كريم عن خوضها للسباق الرمضاني المقبل مع المخرج عبدالعزيز النجار لأول مرة من خلال مسلسل نارين ويتضمن 15 حلقة، وهو من تأليف أمين جمال وإنتاج أحمد الدسوقي بعد نجاح أولى تجاربهما الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل فراولة.