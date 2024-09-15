البطولة النسائية تسيطر على مسلسلات رمضان 2025

تسيطر البطولة النسائية على مسلسلات رمضان 2025، حيث تلعب 8 نجمات دور البطولة في عدد من الأعمال حتى الآن، ما بين الرومانسي والكوميدي والتراجيدي.

تفاصيل مسلسل أش أش

وفي مقدمة هذه الأعمال مسلسل "أش أش" الذى يتناول حياة راقصة، والعمل يشارك في بطولته بجانب مى عمر وماجد المصري كل من كل من هالة صدقي، شيماء سيف، انتصار، إدوارد، علاء مرسي، محمد الشرنوبي، طارق النهري، عصام السقا، إيهاب فهمي، دينا وآخرين والعمل من تأليف مهاب طارق ومحمد سامي وإخراج محمد سامي، والمقرر عرضه خلال سباق رمضان 2025.

منى زكي في مسلسل "ناقص ضلع"

وتخوض الفنانة منى زكي مسلسلات رمضان 2025 بـ "ناقص ضلع" تظهر الفنانة منى زكي بدراما رمضان 2025، والعمل من تأليف مهاب طارق، وإخراج محمد شاكر خضير وإنتاج شركة ميديا هب – سعدى وجوهر، ويواصل صناع العمل اختيار الفنانين المشاركين والوقوف على كل التفاصيل قبل تحديد موعد البدء فى التصوير.

بينما تقم الفنانة أمينة خليل خلال مسلسلات رمضان 2025 مسلسل "لام شمسية" المؤجل منذ ثلاث سنوات، وهو من تأليف مريم ناعوم وإخراج كريم الشناوى.

وبمسلسل نسخة واحدة لا تكفي المكون من 15 حلقة تظهر الفنانة هنا الزاهد في رمضان، والعمل فكرة وإخراج ياسمين أحمد كامل، من إنتاج شركة ميديا هب للمنتج محمد السعدي.

وتظهر الفنانة ريهام عبد الغفور بمسلسل “ظلم المصطبة”، والعمل من إخراج هانى خليفة، تأليف أحمد فوزى صالح، ويشاركها في العمل كل من فتحي عبدالوهاب، وإياد نصار.

واختارت الفنانة ياسمين عبد العزيز اسم "وتقابل حبيب" لمسلسلها الجديد الذى يقوم بكتابته عمرو محمود يس، ويخرجه محمد الخبيري، والعمل من إنتاج شركة سينرجى، ويشاركها في بطولة العمل كريم فهمي.

وتعاقدت الفنان دنيا سمير غانم لخوض مسلسلات رمضان 2025، مع المنتج محمد السبكي منذ أيام قليلة، وتم الاستقرار على اسم “عايشة الدور” ليكون اسم مسلسلها الجديد.

وخلال العمل تعود دنيا سمير غانم للكوميديا مرة أخرى بهذا العمل، وبنت الذوات، وهذه الخطوط العريضة لعمها، حيث تظهر في ثوب بنت ذوات تتعرض للعديد من المواقف التي تظهرها بشكل كوميدي.

ومسلسل عايشة الدور من تأليف كريم يوسف وأحمد الجندى وإخراج أحمد الجندى، وإنتاج محمد أحمد السبكى، وجار حاليًا ترشيح الفنانين المقرر ان يظهرون معها ف العمل.