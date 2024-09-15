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أخبار مصر

طقس اليوم، أمطار خفيفة بالسواحل الشمالية وتحذير من ارتفاع الأمواج بهذه الشواطئ

حالة الطقس، فيتو
حالة الطقس، فيتو
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حذرت هيئة الأرصاد الجوية من سقوط أمطار خفيفة اليوم على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

 

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 15- 09- 2024

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد 15- 9 - 2024

كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح على هذه الشواطئ؛ "العلمين، مطروح، بلطيم، الاسكندرية"، حيث تصل سرعة الرياح من 40: 50 كم فى الساعة، ويصل ارتفاع الأمواج من 1.5:2.5 متر. 
وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الأحد، حيث يسود طقس حار رطب نهارا مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.


الأرصاد تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى الوجه البحرى وشمال الصعيد وحار رطب على السواحل الشمالية وشديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلا

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل رطب ليلا على شمال البلاد مائل للحرارة رطب ليلا  على جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

حالة الطقس اليوم

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة عن اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 35

درجة الحرارة المحسوسة: 37

درجة الحرارة الصغرى: 25

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 31

درجة الحرارة المحسوسة: 33

درجة الحرارة الصغرى: 24

السواحل الشمالية الشرقية

درجة الحرارة العظمى: 32

درجة الحرارة المحسوسة: 35

درجة الحرارة الصغرى: 24

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى: 40

درجة الحرارة المحسوسة: 42

درجة الحرارة الصغرى: 28

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 36

درجة الحرارة المحسوسة: 38

درجة الحرارة الصغرى: 23

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 42

درجة الحرارة المحسوسة: 43

درجة الحرارة الصغرى: 28

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