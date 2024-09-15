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أخبار مصر

الأرصاد: استمرار انخفاض درجات الحرارة وفرص سقوط الأمطار في هذه المناطق

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو

يستمر انخفاض درجات الحرارة اليوم الأحد، من 3:2 درجات مئوية مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة، حيث أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم، ومن المتوقع أن يسود طقس حار رطب نهارا مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 15- 09- 2024

حالة الطقس في محافظة الفيوم غدا الأحد 15-9-2024


الأرصاد تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى الوجه البحرى وشمال الصعيد وحار رطب على السواحل الشمالية وشديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلا

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلا على شمال البلاد مائل للحرارة رطب ليلا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.


أمطار خفيفة

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من سقوط أمطار خفيفة اليوم على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة تستمر حتى غدا الاثنين.


ارتفاع الأمواج

كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح على هذه الشواطئ "العلمين، مطروح، بلطيم، الإسكندرية"، حيث تصل سرعة الرياح من 40: 50 كم فى الساعة ويصل ارتفاع الأمواج من 1.5:2.5 متر.

شبورة مائية

ومن المتوقع أن يكون هناك شبورة مائية صباحية على الطرق السريعة والزراعية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية.

الأرصاد الجوية تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن طقس الأيام المقبلة

الأرصاد تكشف موعد انخفاض درجات الحرارة وانتهاء الموجة الحارة

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية اليوم الأحد:

القاهرة: الصغرى   24 والعظمى 34

القاهرة: المحسوسة: 36

العاصمة الإدارية: الصغرى 24 والعظمى 35

العاصمة الإدارية: المحسوسة: 37

6 أكتوبر: الصغرى 23 والعظمى 35

6 أكتوبر المحسوسة:  37

بنها: الصغرى 24 والعظمى  34

بنها المحسوسة: 36

الإسكندرية: الصغرى 24 والعظمى 31

الإسكندرية: المحسوسة: 34

العلمين الجديدة: الصغرى 23 والعظمى 31

العلمين الجديدة: المحسوسة: 34

مطروح: الصغرى 23 والعظمى 30

مطروح: المحسوسة: 33

سيوة: الصغرى 24   والعظمى 37

سيوة: المحسوسة: 39

كاترين الصغرى 15 والعظمى 28

كاترين: المحسوسة: 30

بورسعيد الصغرى 27 العظمى 32

بورسعيد: المحسوسة: 35

الزقازيق: الصغرى 24 والعظمى 34

الزقازيق: المحسوسة: 36

الإسماعيلية الصغرى 23 والعظمى  35

الإسماعيلية: المحسوسة:  37

السويس: الصغرى 24 والعظمى 34

السويس: المحسوسة: 36

شرم الشيخ الصغرى 28 والعظمى 37

شرم الشيخ: المحسوسة: 39

الغردقة الصغرى 27 والعظمى 36

الغردقة: المحسوسة: 38

الفيوم: الصغرى 23 والعظمى 35

الفيوم: المحسوسة: 37

بنى سويف الصغرى 24 والعظمى 36

بنى سويف: المحسوسة: 38

المنيا: الصغرى 23 والعظمى 36

المنيا: المحسوسة: 38

أسيوط الصغرى 24 والعظمى 37

أسيوط: المحسوسة: 39

سوهاج الصغرى  25 والعظمى 38

سوهاج: المحسوسة: 39

الأقصر الصغرى 27  والعظمى 40

الأقصر: المحسوسة: 41

أسوان: الصغرى 28 والعظمى 40

أسوان: المحسوسة: 41

 
 

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