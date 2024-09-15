الأحد 15 سبتمبر 2024
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محافظات

آخر تطورات الحالة الصحية لمصابي حادث قطاري الشرقية (صور)

محافظ الشرقية يطمئن
محافظ الشرقية يطمئن على الحالة الصحية لمصابي الحادث، فيتو

توجه المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية لمستشفيات جامعة الزقازيق والأحرار التعليمي، وذلك للاطمئنان على الحالة الصحية لمصابي حادث التصادم الذي وقع بين القطار رقم 336 القادم من المنصورة متجها إلى القاهرة والقطار رقم 281 المنطلق من الزقازيق متجهًا إلى الإسماعيلية أمام بلوك 5 بمنطقة الكوبري الجديد بمدينة الزقازيق، والذي أسفر حتى الآن عن إصابة 49 و3 حالات وفاة.

محافظ الشرقية يكشف عن مأساة في حادث قطاري الزقازيق

محافظ الشرقية يطمئن على الحالة الصحية لمصابي الحادث

اطمأن محافظ الشرقية على الحالة الصحية لمصابي الحادث بمستشفى الزقازيق والبالغ عددهم 34 مصاب فضلًا عن حالتي وفاة واطلع على التقارير الطبية الخاصة بهم وتبين إصابتهم بكسور وكدمات وسحجات وجميعهم تحت الملاحظة الطبية لحين تماثلهم للشفاء.

محافظ الشرقية يطمئن علي الحالة الصحية لمصابي الحادث، فيتو

أكد محافظ الشرقية ضرورة تقديم كافة الخدمات الطبية والعلاجية للمصابين والتنسيق بين كافة القطاعات الطبية المختلفة لتقديم الدعم الطبي اللازم للمصابين لاستكمال علاجهم متمنيًا لهم الشفاء العاجل.

محافظ الشرقية يطمئن علي الحالة الصحية لمصابي الحادث، فيتو

انتقل محافظ الشرقية لمستشفى الأحرار التعليمي وذلك للاطمئنان على الحالة الصحية لمصابي الحادث والبالغ عددهم 13 مصابا، فضلًا عن حالة وفاة واحدة، مؤكدًا أن المصابين تحت الرعاية الدقيقة من الأطباء وطاقم التمريض بالمستشفى،  وتم تسخير كافة الإمكانات البشرية والطبية لمتابعة حالتهم الصحية وتوفير العلاج اللازم لهم.

محافظ الشرقية يطمئن على الحالة الصحية لمصابي الحادث، فيتو

الاشمونى ينعي 3 من أبناء المحافظة

هذا وقد نعى محافظ الشرقية وفاة 3 من أبناء المحافظة في هذا الحادث متمنيا أن يسكنهم الله فسيح جناته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان داعيًا المولى أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

محافظ الشرقية يطمئن علي الحالة الصحية لمصابي الحادث،فيتو3

رافق المحافظ في الزيارة الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ، واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة ومحمد نعمه كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة، الدكتور إيهاب الببلاوي نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد عناني عميد كلية طب الزقازيق، والدكتور وليد ندا المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة الزقازيق، والدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة، والدكتور سامح حسين مدير مستشفى الأحرار التعليمي، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.
 

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