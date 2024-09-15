الأحد 15 سبتمبر 2024
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صحة ومرأة

أهم أعراض تسمم الدم للأطفال

تسمم الدم، فيتو
تسمم الدم، فيتو

تسمم الدم من المشكلات الصحية الخطيرة التى تهدد حياة الإنسان عند الإصابة بها وتسبب الوفاة.

 

ما هو تسمم الدم ؟


وقالت وزارة الصحة إن تسمم الدم عادة يحدث بسبب التهابات بكتيرية وقد ينجم عن حالات عدوى أخرى مثل: الفيروسات أو الطفيليات أوالفطريات.
 

وأكدت وزارة الصحة أن العلاج يتطلب رعاية طبية تشمل استخدام مضادات الميكروبات والسوائل الوريدية

أشارت إلى أن أعراض تسمم الدم للأطفال تشمل:
١-سرعة التنفس
٢-التشنجات
٣- شحوب البشرة
٤- الخمول

٥- صعوبة الاستيقاظ

٦- الشعور بالبرد عند اللمس
 

 

واكدت أن تسمم الدم يمكن أن يسبب صعوبة في التغذية أو التقيؤ المتكرر أو قلة التبول لدى الأطفال دون سن الخامسة
من أجل سلامة الأطفال  لذا يجب على الأمهات الاعتماد على الرضاعة الطبيعية والاهتمام بالنظافة الشخصية.

ما هو تسمم الدم؟

وتسمم الدم هو عدوى تحدث عندما تدخل البكتيريا إلى مجرى الدم وتنتشر، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى تعفن الدم، وهو رد فعل الجسم للعدوى، والذي يمكن أن يسبب تلف الأعضاء وحتى الموت. 

تسمم الدم أكثر شيوعًا بين الأشخاص الذين يتم إدخالهم إلى المستشفى أو يعانون من حالات طبية أخرى، يتطلب عناية طبية فورية وعلاجًا بالمضادات الحيوية.

وقالت وزارة الصحة انه لا علاقة لتسمم الدم بالتسمم،  بل إن السبب الرئيسي هو وجود الجراثيم التي تدخل مجرى الدم من عدوى في مكان آخر من الجسم. 

 

ويمكن أن يحدث هذا من خلال الجروح والحروق والجروح والخدوش، ويمكن أن تأتي البكتيريا من شيء بسيط مثل عدوى الجيوب الأنفية، وعلى الرغم من أن تسمم الدم غالبًا ما يكون نتيجة لعدوى بكتيرية، إلا أن عدوى فيروس كوفيد-19 يمكن أن تؤدي إلى الإنتان وكذلك عدوى الأنفلونزا والفطريات، ويمكن لأي من هذه الحالات أن تؤدي إلى تسمم الدم.

يمكن أن تؤدي العدوى غير المعالجة في مجرى الدم إلى الإنتان وهو استجابة الجسم المهددة للحياة لعدوى بكتيرية وغالبًا ما تكون حالة طبية طارئة.

 

 يحدث الإنتان عندما تؤدي عدوى  بالفعل إلى تفاعل متسلسل في جميع أنحاء الجسم. غالبًا ما تبدأ الالتهابات البكتيرية التي تؤدي إلى الإنتان في الرئة أو المسالك البولية أو الجلد أو الجهاز الهضمي،  وبدون العلاج في الوقت المناسب، يمكن أن يؤدي الإنتان بسرعة إلى تلف الأنسجة وفشل الأعضاء والوفاة.

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