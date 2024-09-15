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ثقافة وفنون

بعد بدء تصويره، تفاصيل المسلسل السعودي هزاع

أبطال مسلسل هزاع،
أبطال مسلسل هزاع، فيتو

انطلق مؤخرا تصوير المسلسل السعودي هزاع بعد تحضيرات استمرت لشهور.

تفاصيل مسلسل هزاع

ومسلسل هزاع من بطولة خالد صقر، سمية رضا، سعيد صالح، علي الحميدي، أسامة القس، أبو سلو، واخرين  بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف على مدار الحلقات.

ومسلسل هزاع من تأليف محمد المرشد ومجموعة من المؤلفين، ومن إخراج المخرج السعودي محمد الهليل، ويتم تصنيف العمل باعتباره درامي كوميدي ويتكون المسلسل من ١٠ حلقات، ومن المتوقع أن يستغرق التصوير ثلاثة شهور.

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