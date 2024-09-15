الأحد 15 سبتمبر 2024
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أخبار مصر

التعليم تكشف رسوم قيد طلاب مدارس اللغات الخاصة

وزارة التربية والتعليم،
وزارة التربية والتعليم، فيتو

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن رسوم قيد طلاب المدارس اللغات الخاصة خلال العام الدراسي الجديد 2024-2025.
 

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه يتم تحصيل مبلغ ٢٠٠ جنيه فقط لا غير قيمة مقابل أداء خدمة القيد والتسجيل والحفظ الإلكتروني من طلاب المدارس الخاصة (لغات)، و٨٠٠ جنيه قيمة اشتراك اختياري للطلاب مقابل اشتراكهم في جميع منصات الوزارة الرقمية مقابل إتاحة باقة مخصصة لهؤلاء الطلاب ويكون الاشتراك بها اختياري وفقا لرغبة الطلاب.

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا مهما وعاجلا لجميع المديريات التعليمية بجميع محافظات الجمهورية، بشأن تفعيل حصة الريادة بجميع مراحل التعليم العام بالمدارس خلال العام الدراسي الجديد 2024-2025.

تفعيل حصة الريادة

ونبهت وزارة التربية والتعليم في خطابها على ضرورة تفعيل حصة الريادة بمختلف مراحل التعليم العام بالمديريات وفقا للمادة 26 من القرار الوزاري رقم 62 لسنة 2013 والكتاب الدوري رقم 2 بتاريخ 12-8-2024.

 

وقررت وزارة التربية والتعليم بدء الدراسة بالمدارس يوم السبت الموافق ٢١/ سبتمبر ٢٠٢٤ على أن تنتهي الخميس الموافق ٥ يونيو ٢٠٢٥، وذلك بعدد ٣٥ أسبوعًا، ويتم توزيع المناهج على الفصلين الدراسيين.

الخريطة الزمنية لـ العام الدراسي الجديد 

ويبدأ الفصل الدراسي الأول من ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤ إلى الخميس ٢٣ يناير ٢٠٢٥، أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق ١١/ ١/ ٢٠٢٥، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق ٨/ ٢/ ٢٠٢٥ إلى الخميس الموافق ٥/ ٦/ ٢٠٢٥، على أن يكون موعد بدء امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق ٢٤/ ٥/ ٢٠٢٥.

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