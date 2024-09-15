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سلامة داود يشهد تدشين رابطة الأكاديميين من "خريجي الأزهر" بإندونيسيا

الدكتور سلامة جمعة
الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، فيتو

شهد الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس  جامعة الأزهر، احتفالية تدشين "رابطة الأكاديميين من خريجي الأزهر"، بجاوا بإندونيسيا، والتي تهدف إلى دعم قدرات خريجي الأزهر من العاملين في مجال التدريس داخل إندونيسيا، والعمل على صقل مهاراتهم، والنهوض والارتقاء بمستواهم العلمي، وتكون حلقة وصل بين خريجي جامعة الأزهر ومؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعة ومنظمة خريجي الأزهر.

 المنظمة العالمية لخريجي الأزهر دولة إندونيسيا

ويزور - حاليًا- وفد رفيع المستوى من المنظمة العالمية لخريجي الأزهر دولة إندونيسيا، يضم: الدكتور عباس شومان، رئيس المنظمة أمين عام هيئة كبار العلماء، والدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، واللواء وائل محمود بخيت، نائب رئيس المنظمة، والدكتور عبد الدايم نصير، أمين عام المنظمة مستشار شيخ الأزهر الشريف، وأحمد فوزي، مدير الفروع الخارجية بالمنظمة العالمية لخريجي الأزهر.

مد جسور التواصل بين الأزهر الشريف وخريجيه في إندونيسيا

 وتهدف الزيارة إلى تعزيز التعاون بين المنظمة وفرعها بإندونيسيا؛ تنفيذًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، لنشر الوسطية والاعتدال، والحفاظ على مد جسور التواصل بين الأزهر الشريف وخريجيه في إندونيسيا، كذا مناقشة إستراتيجية عمل الفرع، والوقوف على التحديات المعاصرة، وكيفية مواجهتها.

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