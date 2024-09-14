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رياضة

الدوري الإنجليزي، تعادل سلبي بين تشيلسي وبورنموث في الشوط الأول

تشيلسي, فيتو
تشيلسي, فيتو

تعادل فريق تشيلسي مع نظيره بورنموث بنتيجة 0-0 في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب فيتاليتي ضمن منافسات مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحصل بورنموث على ركلة جزاء في الدقيقة 38 صوبها اللاعب  فرانسيسكو إفانيلسون ولكن تصدة لها روبرت سانشيز ببراعة شديدة.

تشكيل تشيلسي أمام بورنموث 

حراسة المرمى: روبرت سانشيز.

خط الدفاع: أكسيل ديساسي- ويسلي فوفانا- ليفي كولويل- مارك كوكوريا.

خط الوسط: ريناتو فيجا- كول بالمر- موسيس كايسيدو.

الهجوم: نوني مادويكي- نيكولاس جاكسون- بيدرو نيتو.

رسميا، تشيلسي يعلن تجديد عقد نيكولاس جاكسون

ومن ناحية أخرى أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، عن تجديد عقد المهاجم السنغالي نيكولاس جاكسون لمدة موسمين إضافيين، وكان جاكسون قد انتقل إلى تشيلسي صيف العام الماضي قادمًا من فياريال الإسباني بعقد يمتد حتى 2031.

وبدأ جاكسون الموسم بشكل جيد حيث سجل هدفين في 4 مباريات مع النادي اللندني.

ونشر موقع تشيلسي الرسمي بيانًا أكد خلاله تمديد عقد جاكسون لمدة موسمين إضافيين، ليستمر مع “البلوز” حتى صيف 2033.

وعبر جاكسون عن سعادته بتجديد العقد، قائلًا:”أشعر بشعور رائع وسعيد جدًا بتوقيع عقد جديد والبقاء في النادي”.

ولعب جاكسون 48 مباراة مع تشيلسي بمختلف المسابقات، مسجلًا 19 هدفًا إضافة لصناعة 7 آخرين، وكان جاكسون جزءًا من تشكيل منتخب السنغال في بطولة كأس العالم 2022 بقطر.

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تشيلسي بورنموث بالمر الدوري الانجليزي الدوري الإنجليزي الممتاز

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