الأحد 15 سبتمبر 2024
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حوادث

النيابة تأمر برفع آثار حادث قطاري الزقازيق وإعادة الحركة إلى طبيعتها

النائب العام المستشار
النائب العام المستشار محمد شوقي؛ فيتو

أمر النائب العام المستشار محمد شوقي، بتشكيل فريق تحقيق من المستشار المحامي العام الأول لنيابة جنوب  الزقازيق الكلية والسادة رؤساء نيابة استئناف المنصورة ووكلاء نيابة جنوب الزقازيق الكلية لمباشرة إجراءات التحقيق في واقعة تصادم قطارين بمدينة الزقازيق. 

ووقع حادث تصادم بين قطارين بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية؛ وعلى الفور بادر الفريق المشكل من النيابة العامة بالانتقال لمكان الواقعة، حيث قام عدد من السادة أعضاء فريق التحقيق بمعاينة مكان الحادث وعقب تمام المعاينة تم إصدار أمر برفع آثار الحادث لعودة حركة  القطارات الى طبيعتها، في حين قام عدد آخر بمناظرة  جثامين المتوفين؛ وإصدار تصاريح الدفن، وجار سؤال المصابين واستكمال إجراءات التحقيق.

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النائب العام المستشار محمد شوقي تصادم قطارين الزقازيق

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