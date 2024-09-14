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الحكومة: صرف تعويضات حادث قطاري الزقازيق بعد حصر الإصابات والوفيات

حادث قطاري الزقازيق،
حادث قطاري الزقازيق، فيتو
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قال المستشار محمد الحمصاني، متحدث مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي يتابع حادث تصادم قطاري الزقازيق، ووجه وزارة الصحة والسكان ووزارة التعليم العالي بتقديم العلاج للمصابين بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة أو المستشفى الجامعي بالزقازيق، كما وجه بالتعامل الفوري مع المصابين وتقديم الرعاية اللازمة لهم.

محاسبة المسئولين عن حادث قطاري الزقازيق

وأضاف الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية على فضائية «إكسترا لايف»، أن رئيس الوزراء أعطى توجيهات لوزارة التضامن الاجتماعي لتقديم مختلف أوجه الدعم لكافة المصابين، وهناك توجيهات شاملة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير التعويضات للمتضررين، لافتًا إلى أنه سيتم محاسبة المسئولين عن حادث قطاري الزقازيق.

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ننشر أسماء المصابين في حادث تصادم قطاري الزقازيق

حصر الإصابات والوفيات 

وواصل: «سيتم من خلال وزارة التضامن الاجتماعي حصر الإصابات والوفيات وبناء عليه يتم تحديد التعويضات المادية وصرفها فورا، والتنسيق بين الوزارات والأجهزة المعنية يتم من خلال متابعة مجلس الوزراء، ويتابع كل وزير بالمتابعة بناء على التحركات الخاصة بالجهات المعنية».

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