ننشر أسماء المصابين في حادث تصادم قطاري الزقازيق

حصلت “فيتو” على قائمة بأسماء المصابين الذين تم نقلهم إلى المستشفيات فى حادث تصادم قطاري الشرقية.

وضمت قائمة المصابين: محمد السيد محمد، 54 سنة ههيا، منى صلاح فرج موسى، سنتين، فايد رضا محمد، 8 سنوات، التل الكبير، أماني عاطف، 26 سنة، شارع فاروق تاكلا رزق، 30 سنة، شارع فاروق، محمد توفيق عبد الرحمن، 39 سنة، السنبلاوين.

أحمد فوزي أحمد وحيد، 25 سنة، المنصورة

أشرف نبيل، 40 سنة، المنصورة

راضي عبد الرحمن، 42 سنة، أبو حماد

زين العابدين محمد، 72 سنة، ههيا

نسمة رفعت عطا الله، 30 سنة، التل الكبير

أحمد طارق أحمد، 41 سنة، منيا القمح

حمادة سعيد، 28 سنة، ههيا

أحمد رفاعي أحمد، 24 سنة عبد الله محمد محمد الهادي، 21 سنة، القنطرة غرب

خيري السيد محمد، 73 سنة، الإسماعيلية

حسن عبد الفتاح، 55 سنة، كفر صقر

محمد حسن، 22 سنة، أبو كبير

فهمي عبد الهادي، 13 سنة، حلوان

محمد السيد غريب، 37 سنة، بشتول القاضي

أسامة عبد اللطيف فهمي، 38 سنة، الإسماعيلية

هشام محمد، 25 سنة، البحيرة

عبد الله محمد، 59 سنة، أبو حماد

زينب ربيع، 45 سنة، أبو حماد

رمضان حسن، 42 سنة، الزقازيق

السيد أحمد عاطف، 40 سنة، أسماء محمود، 16 سنة، القاهرة

جنات عبد الله، 26 سنة، القاهرة

محمد رياض، 35 سنة، أبو حماد

علاء أشرف، 30 سنة، بني سويف

إبراهيم محمد قاسم، 48 سنة.

وكشفت التحقيقات الأولية، عن وقوع حادث اصطدام قطار ركاب رقم ٢٨١ ركاب المتجه من الزقازيق الإسماعيلية بقطار ركاب رقم 336 المتجه من المنصورة الى الزقازيق عند بلوك ٥ بمدينة الزقازيق.

وأجرت هيئة السكك الحديدية، أعمال سحب القطار القادم من المنصورة إلى القاهرة وتخزينه في محطة سكك حديد ههيا لرفع آثار حادث التصادم الذى وقع بين القطارين اليوم السبت.

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