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اقتصاد

"متضررو الإفراج عن سيارات المعاقين" يكشف مفاجأة بشأن رسوم الموانئ

سيارات المعاقين بالموانئ،
سيارات المعاقين بالموانئ، فيتو

قال أحمد أبو الخير، المتحدث باسم جروب "استغاثة" لمتضرري قرار وقف الإفراج عن سيارات ذوي الهمم: إن مجلس الوزراء تحدث عن وضع ضوابط لاستيراد سيارات ذوي الهمم، بسبب أن 80% من الأشخاص الأسوياء يستفيدون من المبادرة، مشيرًا إلى أن هناك 20% من ذوي الاحتياجات الخاصة متضررين من قرار وقف العمل بمبادرة سيارات ذوي الهمم.

 

فترة وقف الإفراج عن سيارات ذوي الهمم

وتابع: هناك لجانًا شُكلت من قبل الدولة وقامت بالتفتيش على السيارات المرخصة في الشارع المصري وفقًا لمبادرة سيارات ذوي الهمم، مشيرًا إلى أن السيارات المستوردة منذ شهر مايو وحتى الآن موجودة في الجمارك المصرية.

 

رسوم أرضيات الموانئ

ولفت إلى أن عدم الإفراج عن سيارات ذوي الهمم من الجمارك يُلحق ضررًا كبيرًا بالملاك، بسبب دفع رسوم أرضيات للتوكيل الملاحي بما يوازي 180 دولار يوميًا، مطالبًا الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتدخل والإفراج الفوري عن سيارات ذوي الهمم الموجودة في الجمارك.  


 

موقف شخصي لمتضرر من ذوي الهمم

وتابع: قرار وقف الإفراج عن سيارات ذوي الهمم، إن نجلته من ذوي الاحتياجات الخاصة وتعاني من مرض نادر للغاية، حيث تتعرض للكسور عند الاصطدام بأي شيء.

 

وأشار خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “حقك مع المشاكس” الذي يقدمه الإعلامي هيثم بسام،بقناة"القاهرة والناس"، أنه باع سيارات لشراء سيارة أكبر بدلًا من اللجوء إلى سيارات إسعاف لنقل نجلته، وعندما قام باستيراد سيارة كبيرة لم يستطع الحصول عليها بسبب وقف الإفراج عن سيارات ذوي الهمم وفقًا لقرار مجلس الوزراء.

حجز صاحب معرض وشقيقه للاتجار بـ سيارات المعاقين بالقاهرة

تحركات حاسمة من الدولة، ضبط صاحب معرض وشقيقه للاتجار بـ سيارات المعاقين بالقاهرة

وأوضح أن هناك ضرورة للالتزام بالقانون الذي ينص على أن الدولة ملتزمة بتيسير كافة الأمور الخاصة بذوي الهمم، مشيرًا إلى أن عدم الإفراج عن سيارات ذوي الهمم سيؤدي إلى وقوع أضرار كبيرة على الملاك من ذوي الهمم، حيث سيدفع المالك رسوم أرضية لا تقل عن أربع شهور بدلًا من يومين.

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